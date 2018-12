Wolverhampton garantiu triunfo no período de compensação

Depois de vencer o Chelsea, o Wolverhampton bateu o Newcastle, obtendo a segunda vitória consecutiva na Premier League e continuando a deixar para trás das costas o momento negativo que a equipa orientada por Nuno Espírito Santo atravessou (um empate e cinco derrotas).

Os “wolves” colocaram-se em vantagem aos 17’, num lance construído por dois portugueses: Hélder Costa fez o passe no lado direito e Diogo Jota teve tempo para receber a bola no peito e inaugurar o marcador.

Mas, poucos minutos depois,w o Newcastle respondia. Tudo começou com um livre directo marcado por Rondón que acertou na trave da baliza de Rui Patrício: a jogada prosseguiu e surgiu o cruzamento na direita de Rondón para o cabeceamento de Ayoze Pérez.

A missão do Newcastle complicou-se aos 57’, quando DeAndre Yedlin foi expulso por falta sobre Diogo Jota. A equipa de Rafa Benítez não baixou os braços e o jogo continuou equilibrado.

O golo podia surgir em qualquer das balizas. Aos 75’ o Wolverhampton teve o 1-2 à vista, quando na sequência de um contra-ataque rápido Jiménez desferiu um remate potente que embateu com estrondo na trave da baliza do Newcastle.

Aos 81’ Doherty tinha tudo para marcar, mas Dubravka opôs-se com uma boa defesa – e o Newcastle ficou com motivos de queixa porque no início desse lance houve um penálti por assinalar, por cotovelada de Boly em Ayoze, que daria expulsão para o defesa do Wolverhampton.

Seria já no período de compensação que ia surgir o golo da vitória. Aos 90+4’, e na recarga a um primeiro remate de Diogo Jota que Dubravka defendeu de forma incompleta, Doherty só teve de encostar para fazer o 1-2. Três pontos para o Wolverhampton, que pela primeira vez esta temporada, em jogos da Premier League, marcou mais do que um golo fora de casa.

A equipa de Nuno Espírito Santo passou a somar 22 pontos e igualou o Leicester City, nono classificado.

