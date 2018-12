V. Guimarães bate Rio Ave e isola-se no quinto lugar

O V. Guimarães bateu este domingo o Rio Ave (3-2), para a 12.ª jornada da I Liga, em verdadeiro despique pelo quinto lugar do campeonato. Os minhotos decidiram a sorte do jogo a escassos três minutos dos 90 regulamentares, com um golo de Pedro Henrique, e aumentaram para nove a série de jogos sem derrotas, enquanto o Rio Ave acumulou o terceiro desaire consecutivo na Liga.

O Vitória - com o treinador Luís Castro na iminência de trocar o castelo pelo futebol inglês, rumo ao Reading, do Championship - isolou-se na quinta posição, com 21 pontos, deixando os vila-condenses igualados com o Belenenses, com 18 pontos.

Dos cinco golos marcados no D. Afonso Henriques, os três primeiros foram obtidos de penálti, com André André a marcar (17' e 43') pelos vitorianos e Vinícius a facturar (22') para os visitantes.

O Rio Ave entrou decidido na segunda parte e Gabrielzinho (53') igualou o encontro, que só muito perto do apito final pendeu para os locais, na sequência de um livre a punir falta de Diego Lopes sobre Sacko, que Pedro Henrique aproveitou para bater Leo Jardim.

