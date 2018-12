Sporting volta a isolar-se na liderança da Liga

Com um triunfo expressivo sobre o HC Braga, o Sporting isolou-se novamente na liderança do campeonato de hóquei em patins. No pavilhão João Rocha, em Lisboa, os "leões" impuseram-se por 6-1 e continuam invictos na prova, com nove jornadas decorridas.

Depois de a Oliveirense ter provisoriamente subido ao comando da Liga, o Sporting respondeu com uma vitória convincente, alicerçada nos golos de Toni Pérez (4' e 12'), Ferran Font (10'), João Pinto (34' e 40') e Victor Hugo (43'). O HC Braga, que esta época já surpreendeu o Benfica no Minho, reduziu de livre directo por Ângelo Fernandes.

O Sporting soma agora 23 pontos e comanda a tabela isolado, com mais três pontos que Oliveirense e Benfica, que neste domingo também saiu vencedor, por 3-7, num teste de grande exigência em Valongo.

Os "encarnados" começaram a perder, graças a um golo de João Souto (que acabaria por fazer um hat-trick), mas deram a volta ao marcador ainda na primeira parte, com um golo de Jordi Adroher (13'), dois de Miguel Rocha (16' e 17') e um de Lucas Ordoñez (22').

A perder por 1-4, o Valongo viu o cenário agravar-se no arranque do segundo tempo, com mais um golo de Ordoñez, mas João Souto marcou por mais duas vezes e relançou a partida. Mesmo com dois livres directos travados pelo guarda-redes Leonardo Pais, o Benfica voltou a distanciar-se no marcador por Diogo Rafael e fechou o resultado novamente por Ordoñez, que já soma 13 golos na Liga e é o melhor marcador dos "encarnados".

