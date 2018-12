"Figgy" sobe na Race to Dubai após Joanesburgo

Ao concluir a última volta com 1 acima do Par 71, Pedro Figueiredo terminou o South African Open no grupo dos 48.ºs o que representou uma subida de três lugares em relação a sábado (e um prémio de 5.722 euros) no Firethorn Course, no Randpark Golf Club. Numa prova ganha pelo sul-africano Louis Oosthuizen com o agregado fabuloso de 266 (-18) – o seu mais próximo adversário, o francês Romain Langasque, ficou a seis shots de distância –, o português terminou com um total de 283 (67-73-71-72).

Tratou-se apenas do segundo torneio de “Figgy” como membro efectivo do European Tour. No último domingo havia sido 23.º no Afrasia Bank Mauritius Open, nas Maurícias, entrando directamente para o 61.º lugar na Race to Dubai. Agora, depois de Joanesburgo, que teve 240 jogadores à partida, subiu para 53.º, numa tabela em que Ricardo Melo Gouveia é 38.º (20.º em Hong Kong e 40.º no Australiano PGA Championship).

Melo Gouveia só volta a competir em meados de Janeiro, em Abu Dhabi, ao passo que Figueiredo segue já para o Alfred Dunhill Championship, também na África do Sul, a partir de quinta-feira no Leopard Creek Contry Club, em Malelane, na província de Mpumalanga.

Lá em cima, Louis Oosthuizen superou um começo frágil para produzir uma exibição brilhante rumo a uma vitória emocional. O campeão do British Open de 2010 conquistara quatro dos seus oito triunfos no European Tour em provas no seu país natal, mas ainda não possuía no palmarés o título do Open nacional, em que não participava desde o terceiro lugar na temporada de 2011.

Entrara na última volta na frente com uma vantagem de três shots, reduzida para um após três buracos de jogo, mas logo recuperou para assinar um 67 final e chegar às 18 pancadas abaixo do Par.

Langasque fechou com 66 para ser segundo isolado, o que lhe rendeu um dos três lugares disponíveis para o British Open no Royal Portrush Golf Club no próximo Verão, com o vencedor do Masters de 2011 Charl Schwartzel e o inglês Oliver Wilson a reivindicarem os outros dois após partilharem o terceiro lugar com Thomas Aiken e Bryce Easton, sul-africanos como Schwartzel.

