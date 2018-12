FC Porto poupa Militão e Otávio em Istambul

O FC Porto rumou este domingo a Istambul para defrontar o Galatasaray, no último jogo do Grupo D da Liga dos Campeões, com Sérgio Conceição a prescindir dos brasileiros Militão e Otávio, que se juntam ao castigado Jesús Corona como principais ausências de uma lista de 20 jogadores.

A dupla de brasileiros evita, assim, o risco de exclusão no primeiro jogo dos oitavos-de-final. Com o apuramento e o primeiro lugar do grupo garantidos, o treinador Sérgio Conceição chamou vários jogadores da equipa B, como Jorge e Diogo Leite, que já jogaram pela equipa principal, e Bruno Costa e Madi Queta.

O guarda-redes Diogo Costa também viaja para Istambul, num sector em que o técnico portista conta com Casillas e Vaná. Aboubakar (lesionado) e Soares (não foi inscrito) continuam afastados das opções.

O FC Porto chega a Istambul com a vitória no grupo D assegurada, num jogo em que os turcos ainda tentam a possibilidade de irem à Liga Europa, tendo em conta que o Schalke 04 assegurou o segundo lugar.

O grupo D é liderado pelo FC Porto com 12 pontos, seguido do Schalke com oito, do Galatasaray com quatro e do Lokomotiv Moscovo com três. Com arbitragem do bielorrusso Aleksei Kulbakov, o jogo entre Galatasaray e FC Porto tem início marcado para as 17h55 de terça-feira.

