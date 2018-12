Benfica reforça comando do campeonato

O Benfica deu seguimento, neste domingo, ao excelente arranque de campeonato que está a protagonizar e consolidou o primeiro lugar da Liga de futsal, com um triunfo por 7-1 sobre o Sp. Braga. O Sporting também cumpriu e ganhou pela margem mínima ao último classificado, na 13.ª jornada.

No pavilhão da Luz, Fernandinho foi a figura de destaque do triunfo dos "encarnados", ao apontar três dos golos diante do Sp. Braga. Os restantes golos foram apontados por Robinho (dois), Rafael Henmi e Chaguinha, enquanto Cássio reduziu para os minhotos, que são sétimos da tabela, com 20 pontos.

Agora com 13 vitórias em outros tantos jogos, o Benfica tem 39 pontos e lidera a prova com cinco de vantagem sobre o Sporting, que vence o Rio Ave por 2-1. Alex e Leo fizeram os golos do campeão nacional, que contou do lado contrário com uma grande exibição do guarda-redes dos vila-condenses.

