Palcos da Semana

Teatro

Um quarteto com 19 anos chega a Lisboa

Em 1999, a companhia de dança Rosas e o colectivo de teatro tg STAN, ambos belgas, juntaram-se para uma colaboração. Quartett, baseado no texto do alemão Heiner Müller (1929-1995), que parte de As Ligações Perigosas, de Choderlos de Laclos, chega agora ao D. Maria II. No espectáculo, uma mulher (a bailarina Cynthia Loemij) e um homem (o actor Frank Vercruyssen) competem por afectos dentro de portas enquanto o mundo exterior colapsa. É uma criação dos próprios protagonistas, bem como de Anne Teresa De Keersmaeker e Jolente De Keersmaeker.

Foto Quartett no D. Maria II Anne Van Aerschot

LISBOA Teatro Nacional D. Maria II.

11-13 de Dezembro. Ter-qua 19h; Quinta 21h.

Bilhetes 7,50€-12,75€.

Música

A música da TV junta-se à do cinema

A Lisbon Film Orchestra tem-se destacado ao interpretar bandas sonoras de filmes. Agora juntarão pela primeira vez ao repertório, que inclui as composições para Star Wars de John Williams, os oscarizados temas de Justin Hurwitz para La La Land, a magia de Ennio Morricone para Cinema Paraíso ou o trabalho de Thomas Newman em Skyfall, música de séries. Nomeadamente, A Guerra dos Tronos, da autoria de Ramin Djawadi e La Casa de Papel, em particular, My Life is Going On, escrita por Manel Santisteban e popularizada pela voz de Cecilia Krull.

Foto Lisbon Film Orchestra no Campo Pequeno, agora com televisão à mistura DR

LISBOA Praça de Touros do Campo Pequeno.

Domingo às 18h.

Bilhetes de 10€ a 35€.

Desenho

Um desenho que não acaba

Quando não está a esculpir, Rui Chafes (n.1966, Lisboa), que ganhou o Prémio Pessoa em 2015, desenha. A exposição Desenho sem Fim, com curadoria de Delfim Sardo e Nuno Faria, pretende dar visibilidade, em Guimarães, a essa prática que regista a vivência do artista e que o tem acompanhado de forma continuada desde 1987. Desenho Sem Fim reúne obras em várias técnicas, do guache ao chá, passando pela grafite e o pólen de flores, entre muitas outras, aplicadas sobre formatos e suportes diferentes.

Foto O desenho de Rui Chafes DR

GUIMARÃES Centro Internacional das Artes José de Guimarães.

Até 10 de Fevereiro de 2019. Terça a domingo, 10-13h e 14h-19h.

Bilhetes a 4€.

Pintura

Miró de volta a Serralves

Aos 80 anos, em 1973, Joan Miró estava a preparar uma exposição retrospectiva no Grand Palais, Paris. Tentava, numa época em que se anunciava “a morte da pintura” que dá nome a esta mostra, Joan Miró e a Morte da Pintura, reinventar a sua pintura de uma forma radical. É na produção desse ano que assenta o regresso de Miró a Serralves, com obras da colecção do Estado português que foram depositadas na fundação e outras vindas de colecções espanholas e francesas, algumas delas nunca antes mostradas em Portugal. O comissário é Robert Lubar Messeri, especialista em Miró.

Foto Joan Miró: Materialidade e Metamorfose esteve em Serralves entre 2016 e 2017 Adriano Miranda

PORTO Museu de Serralves.

De 12 de Dezembro a 3 de Março de 2019. Seg-sex. 10h-18h; Sáb, dom. e feriados 10h-19h.

Bilhetes a 10€.

Música

Um anátema sozinho

Desde 1998, quando o baixista Duncan Patterson abandonou a formação, que Daniel Cavanagh é, além de guitarrista, o compositor principal da banda de rock progressivo/gótico/alternativo britânica de culto Anathema, que fundou com os ormãos em 1990. Em 2002, começou a apresentar-se a solo, e lançou em Outubro do ano passado Monochrome, o pretexto para a vinda a Portugal. É um disco intimista e mais pessoal do que é normal do seu trabalho.

Foto Daniel Cavanagh é o guitarrista e compositor dos Anathema DR

PORTO Hard Club - Sala 2.

Dia 13, quinta, às 21h.

Bilhetes a 18€.

LISBOA RCA Club.

Dia 14, sexta, às 21h.

Bilhetes a 18€.

