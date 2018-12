Não sabes o que dar ao amigo secreto? Sugerimos clássicos e novidades

Em Dezembro abre oficialmente a época dos jantares de Natal, seja entre amigos, colegas de trabalho, do ginásio ou família. Apesar de não ser certa a sua origem, o jogo do amigo secreto popularizou-se nos últimos anos e passou a ser tradição nalguns dos jantares desta época de festas e trocar presentes (normalmente com um valor estipulado) mediante um sorteio.

Reunimos aqui algumas ideias até 15 euros de presentes clássicos que não podiam faltar (ainda que com um twist) e algumas novidades para te auxiliar nesta busca não pelo, mas para o desconhecido.

Foto Disponível na Redbubble (12,47 euros) DR

Canecas

Para os fãs de Pulp Fiction e apreciadores da sétima arte, temos duas opções. Uma envolve John Travolta e Samuel L. Jackson na mesma caneca e está à venda na loja online Redbubble (12,47 euros). A outra é para os mais arrojados e está disponível na loja Bairro Arte (15 euros). A Fnac também não se esqueceu dos fãs do universo Star Wars: porque não oferecer uma caneca termossensível do C-3PO (9,99 euros).

Jogos

Queres jogar pingue-pongue, mas não tens o material necessário? A Fnac tem uma solução portátil que podes levar para qualquer lado (12,18 euros). E se és daqueles que prefere uma outra vertente do jogo que envolve cerveja, há também essa opção.

Bar

Para quem já está a pensar no Verão e não dispensa uma bebida refrescante nos dias mais quentes, eis o presente ideal: um frigorífico flutuante, à venda na Fnac (8,57 euros). E se o seu amigo secreto é um declarado enófilo, a solução pode passar por um estojo de vinho com cinco peças por menos de dez euros.

Foto À venda na Fnac (14,90 euros) DR

Pizza ou sushi?

Há quem diga que pizza é sempre uma boa ideia (mesmo que aches que o ananás deve ser abolido, como o Presidente da Islândia). Uma almofada em forma de pizza pode ser boa ideia a dobrar (disponível nas lojas Fnac por 14,90 euros). Já para aqueles que preferem comida asiática, uma prenda adequada poderá ser uns chopsticks ("pauzinhos") da Casa Bento (9,99 euros).

Foto Na UncommonGoods (13,24 euros) DR

Livros

Para os amantes de literatura, os livros de bolso são sempre uma boa opção para ler em qualquer lado. Uma opção poderá ser o clássico O Processo, de Franz Kafka, à venda na Bertrand por sete euros. Ou um desafio: uma raspadinha gigante com 100 sugestões de livros para ler da UncommonGoods (13,24 euros).

Meias

Se antes as meias eram uma prenda que ninguém gostava de receber dos avós, agora não tem de ser bem assim. São clássicos com um twist para aquela pessoa mais irreverente que tem sempre um par de meias divertido. À colecção pode juntar agora umas meias com tacos (UncommonGoods, 8,82 euros), hambúrgueres (Happy Socks, 9 euros) ou sushi de salmão (Cassio, 9,95 euros).

Redes sociais

Para aquele amigo que não deixa o Instagram ou o telemóvel nem por um segundo, poderá ser útil um carregador portátil (Primark, 10 euros) para que nunca fique sem bateria ou até mesmo uma compilação de dicas para dominar o Instagram (Wook, 11,87 euros). Outra opção é um conjunto de lentes para smartphones e tablets com mola da Flying Tiger (7 euros) para garantir os melhores registos fotográficos durante esta época de festas.

Escritório

Para o colega do escritório, nada como um bom conjunto de canetas (UncommonGoods, 7,06 euros), cadernos (A Vida Portuguesa, 9 euros) ou uma agenda para 2019 (Fnac, 9,99 euros). Uma opção diferente pode ser um mapa-múndi para assinalar os sítios onde já esteve (Casa, 5,99 euros).

Utilitários

São alguns daqueles presentes que dão jeito a qualquer pessoa. Duas dicas: uma almofada multiúsos para quem viaja muito e nunca encontra a posição certa para "passar pelas brasas" (Fnac, 4,69 euros) e um aquecedor de mãos ideal para a estação mais fria do ano (Sephora, 2,95 euros).

Amigos do ambiente

Se o teu amigo invisível se preocupa com o ambiente e faz de tudo para evitar o plástico, certamente gostará de receber uma palhinha reutilizável (Pegada Verde, 3,50 euros), uma escova de dentes de bambu (Pegada Verde, 3,99 euros) ou um saco de pano (Etsy, 11,08 euros).

Foto Chocolates Hussle (4,98 euros) DR

Food lovers

Também não faltam opções para os amantes de comida, com os famosos cabazes ou opções diferentes. Uma ideia pode passar por dar a conhecer alguns dos produtos tradicionais portugueses com conservas da Miss Can (11 euros), um cabaz para os amantes de frutos secos (Going Nuts, 12,50 euros) ou uma solução para cultivar os próprios cogumelos em casa (Cogus, 10 euros). Para os que gostam mais de doces, a Hussle tem várias opções, entre as quais uma máquina fotográfica feita de chocolate (4,98 euros).

Cartões-presente

Se não sabes bem o que oferecer, mas sabes que a pessoa em questão gosta de música e cinema, uma opção mais "segura" passa pelos cartões-presente. Há várias opções e valores. Deixamos aqui duas sugestões, disponíveis na Worten: Giftcard Netflix (15 euros) e cartão Spotify (7 euros).

Foto Nas lojas Flying Tiger (2 euros) DR

Natalícios

Por último, mas não menos importante, como não podia deixar de ser, algumas sugestões mais natalícias: uma meia de Natal para pendurar na lareira (Casa, 6,99 euros), um globo de neve (Casa, 9,99 euros), chapéus e óculos temáticos (Flying Tiger, entre 3 e 5 euros) ou um Chewbacca natalício (Fnac, 14,99 euros). Para a árvore de Natal, porque não alguns enfeites "fora da caixa" como uma mota ou um cacto (Flying Tiger, 2 euros) ou até uma tira de bacon (Urban Outfitters, 10 euros)?

