“Do Martim Moniz ao Adamastor: Lisboa a Ferver”

Analisando o artigo de Vítor Belanciano, saliento a forma idílica que o autor utiliza ao descrever o Miradouro do Adamastor escusando-se à realidade - aquele local é um espaço onde ocorrem, diariamente, actos ilícitos e más condutas, tais como tráfico de droga, consumo de drogas e álcool, assaltos e agressões (até à PSP), bem como práticas abusivas e atentatórias que comprometem a segurança, tranquilidade, saúde, bem-estar e até a vida daqueles que ali moram. O autor do artigo está longe de conhecer o que se vive no Adamastor.

Assim quero informar o sr. Belanciano que a CML de Lisboa no caso do Miradouro de Santa Catarina tem tido uma acção que considero pertinente, preocupando-se em perceber qual a situação dos moradores da sua zona envolvente, os quais vivem constantemente ameaçados, inseguros e privados de sono. A solução encontrada é uma luz ao fundo do túnel. Apraz informar que, desde que a rede de protecção foi colocada em redor do Miradouro de St.ª Catarina, os meus vizinhos da parte inferior do mesmo são agora capazes de ir à sua varanda à noite sem se arriscarem a levar com todo o tipo de objectos, desde garrafas, cigarros, copos…

Outro ponto que é absolutamente falso, é o da inexistência de dados “sobre desertificação dos bairros, especulação imobiliária, impacto do turismo ou desagregação das redes de vizinhança”. Se o autor quiser, posso ajudá-lo a ter acesso a diversos estudos. Finalmente gostaria de deixar no ar uma pergunta: o que é, para o autor do artigo, o uso quotidiano de um espaço? A presença massiva de turistas, drogados, traficantes, vândalos,…? Ou o usufruto do dia-a-dia por parte de quem vive nele?

Vigília Lopes, Lisboa

O adeus a Merkel

A saída de Angela Merkel da liderança da CDU é preocupante. A amiga dos refugiados está de parabéns pelo extraordinário apoio dado aos deserdados dos países em conflitos bélicos. Os refugiados da Líbia, Síria e Afeganistão encontraram na Alemanha uma nova pátria. A chanceler alemã lutou contra tudo e todos ao receber mais de um milhão de refugiados. O “vendaval populista” austríaco, holandês, francês e espanhol sopra contra o acolhimento de refugiados. Enquanto isso, a ONU mostra a sua inoperância perante a perseguição que se abateu sobre a minoria rohinga.

Ademar Costa, Póvoa de Varzim

Os privilegiados

Pois é... lá tivemos ontem mais uma greve da CP, mais um fim de semana alargado, um privilégio só de alguns. Embora tenham vencimentos acima da média, precisam nesta quadra natalícia de fazer as compras com a devida antecedência, não se misturando nem entrando na balbúrdia do povo trabalhador, este sem tempo nem transportes para ir para o emprego, muitos deles perdendo um dia de trabalho. Paciência, são menos umas prendas que ficaram adiadas para o próximo ano, um sacrifício em prol duma "elite" que odeia trabalhar nas sextas-feiras, impondo uma revolucionária semana de quatro dias, um exemplo progressista a ter em conta. Quanto aos dias 22 e 29, sextas-feiras, aguardo com expectativa redobrada...

José Alberto Mesquita, Lisboa

