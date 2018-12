Protesto dos "coletes Amarelos" já levou à detenção de 32 pessoas

No quarto sábado de mobilização do movimento Coletes Amarelos, e para evitar que se repitam os actos de violência registados na semana passada, o Governo liderado por Édouard Philippe prometeu o emprego de “meios excepcionais”. São quase 90 mil polícias nas ruas, cerca de oito mil só na capital francesa, que já interpelaram 317 pessoas e detiveram 32 na manhã deste sábado, indica a BFMTV.

O Figaro noticiava na sexta-feira que as autoridades estão a preparar-se para “as piores ofensivas de violência possíveis” e que os manifestantes mais radicais “têm vontade de iniciar uma guerra civil”. A maioria dos manifestantes interpelados pela polícia nesta manhã de sábado foram sujeitos a identificação e controlo.

Museus e espaços de entretenimento como a Torre Eiffel, o Louvre, o Orsay ou a Ópera de Paris estão fechados, como medida de precaução. Pelo menos seis jogos do principal campeonato de futebol em França foram suspensos, entre os quais o Paris Saint-Germain-Montpellier, que se jogaria no sábado em Paris.

As manifestações começaram por causa da intransigência de Emmanuel Macron e do Governo em abdicar do imposto adicional sobre os combustíveis, apresentado como uma medida de combate às alterações climáticas.

A pressão e o impacto dos protestos dos “coletes amarelos” – que ganhou força e adeptos nas redes sociais – obrigou o Presidente e o primeiro-ministro a recuarem na medida, mas o movimento, entretanto transformado numa demonstração nacional de fúria contra a governação de Macron, tem agora outras exigências, que incluem reformas no sistema de impostos e na educação, aumento das pensões e do salário mínimo e a redução da idade de reforma.

