John Kelly abandona o cargo de chefe de gabinete de Trump

O general John Kelly está oficialmente de saída da Casa Branca. O Presidente norte-americano Donald Trump anunciou neste sábado que o seu chefe de gabinete abandona o posto até ao final do ano e que o nome do sucessor será divulgado nos próximos dias.

Trump recorreu a Kelly em 2017 para pôr ordem numa equipa marcada por conflitos internos, fugas de informação e sucessivas demissões.

No entanto, o general da Marinha na reserva, de 68 anos, estava em rota de colisão com Trump há vários meses, com a imprensa norte-americana a indicar que a relação entre o Presidente e o seu chefe de gabinete se tinha degradado irremediavelmente nos últimos dias, ao ponto de terem deixado de se falar. O militar “metódico”, como escreve o New York Times, não conseguia trabalhar com um Presidente “em roda livre”.

Na sexta-feira, a CNN noticiou que Kelly estava prestes a apresentar a demissão.

Apesar dos persistentes rumores sobre um conflito, Trump reservou palavras afáveis para se referir ao general. “John Kelly está de saída. Não sei se posso dizer que se vai reformar. Mas é uma óptima pessoa. John Kelly sairá até ao final do ano”, cita o New York Times.

Um dos nomes mais falados para ocupar o lugar é o de Nick Ayers, um gestor de campanhas republicano de 36 anos que é o actual chefe de gabinete do vice-presidente Mike Pence.

