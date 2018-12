“Não estamos a salvar o planeta. Estamos a salvar a nós mesmos”

Das decisões de alto nível ao impacto no nosso quotidiano, neste programa falamos sobre a Europa que Conta, no âmbito da série especial do PÚBLICO que procura saber como as decisões tomadas em Estrasburgo e Bruxelas têm impacto na vida diária dos cidadãos europeus.

No sexto episódio do programa, a jornalista Rica Marques Costa conversa com o investigador João Camargo, que também é activista do colectivo Climáximo, sobre a COP24, a 24ª cimeira das Nações Unidas sobre as alterações climáticas, que decorre de 3 a 14 de Dezembro.

Ouvimos ainda a conversa da jornalista Lurdes Ferreira com o ministro João Pedro Matos Fernandes, que fala sobre o roteiro para a neutralidade carbónica em 2050, e com Jorge Vasconcelos, o primeiro presidente da entidade reguladora da energia.

Na série A Europa que Conta, veja também a reportagem de Sofia Neves e Teresa Pacheco Miranda sobre a rede de voluntários que patrulham as florestas de Albergaria-a-Velha em busca de situações anormais, como lixo acumulado e animais feridos.

Na rubrica Eurodeputado da semana, fomos ainda perguntar ao eurodeputado Manuel dos Santos, eleito pelo Partido Socialista, o que fez na última semana.

