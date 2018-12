V. Setúbal, o primeiro teste a sério à recuperação do Benfica

Desde que esteve praticamente fora do Benfica que Rui Vitória tem somado triunfos. Até ao momento foram dois, um relativo ao campeonato (Feirense), outro a contar para a Taça da Liga (Paços de Ferreira). Ambos no conforto da Luz. Mas neste sábado a equipa “encarnada” tem pela frente um desafio de outro calibre. O Vitória de Setúbal, de Lito Vidigal, tem revelado ser um adversário difícil de ultrapassar. Nos últimos oito jogos (incluindo todas as competições) somou seis vitórias e apenas duas derrotas — uma para o campeonato, no terreno do Sp. Braga, e outra para a Taça da Liga, em casa do Tondela. Mais: os vitorianos não são uma máquina de fazer golos, mas nas últimas nove partidas têm marcado sempre.

Rui Vitória sabe que o jogo da noite deste sábado, no Bonfim, é importante para confirmar a recuperação do Benfica, ou, pelo contrário, fazer os “encarnados” cair de novo na instabilidade. Tudo aquilo que a equipa não precisa quando, até ao final deste ano, tem ainda pela frente seis partidas nas quatro competições em que está envolvida (Liga, Champions, Taça de Portugal e Taça da Liga).

A estatística, contudo, é claramente favorável aos benfiquistas. No Bonfim, em 82 jogos, os vitorianos apenas venceram 13, registando-se ainda 17 empates. Mas Rui Vitória sabe que é preciso mais do que apenas contar com os números para derrotar os sadinos, “uma equipa sólida e consistente”. “As equipas do [treinador] Lito acabam por ter este perfil, batem-se muito bem”, comentou.

Questionado sobre as suas ideias no que diz respeito a saídas e entradas de jogadores do plantel na reabertura do mercado de transferências, em Janeiro, Vitória fez o possível para fugir ao assunto. Até disse que Ferreyra, ponta-de-lança argentino contratado esta temporada e que apenas marcou um golo com a camisola das “águias”, “não é uma carta fora do baralho”. Mas acrescentou: “Vamos pensando, mas não é nesta altura que vou dizer quem são os jogadores [que saem].”

Quanto a Lito Vidigal, apelou ao apoio dos simpatizantes vitorianos. “Jogamos em nossa casa e esperamos que venha muita gente ao estádio. Só juntos poderemos ser mais fortes. Se comparecerem em massa, temos mais possibilidades de vencer”, vincou.

