Reading cobiça treinador do Vitória de Guimarães

O silêncio de Luís Castro apenas veio alimentar os rumores que garantem que o Reading, clube que actua na 2.ª Liga inglesa, fez um convite ao técnico do Vitória de Guimarães. Segundo noticia o jornal Record, a proposta do clube inglês ascende aos 11 milhões de euros, nos quais estão incluídos prémios pelo cumprimento de objectivos individuais e colectivos.

Na conferência de imprensa de antevisão à partida de domingo frente ao Rio Ave, o treinador do Vitória de Guimarães preferiu não confirmar nem desmentir o possível interesse do Reading, escolhendo puxar a conversa de volta ao encontro: “A minha cabeça está totalmente direccionada para o jogo com o Rio Ave e tudo o que possa dizer sobre isso só o vou fazer na segunda-feira, que é o meu dia livre e em que estou totalmente à vontade para abordar todas as questões extra Vitória”.

PUB

O clube inglês tem como principal accionista o empresário chinês Dai Yongge que, em Junho de 2017, comprou 75% das acções do emblema britânico. Coloca-se em cima da mesa a hipótese de Dai Yongge ter oferecido 100 milhões de euros ao treinador português para transferências nas duas próximas janelas de transferência, com o claro objectivo de construir um plantel capaz de levar o clube inglês à Premier League.

PUB

O Reading encontra-se, actualmente, na 21.ª posição do Championship, segunda divisão do campeonato inglês. Já o Vitória de Guimarães ocupa o quinto posto da I Liga, com cinco vitórias em 11 partidas. Com os mesmos 18 pontos está o Rio Ave, com quem os vimaranenses irão disputar o quinto lugar do campeonato a partir das 17h30 de domingo no D. Afonso Henriques.

PUB

PUB