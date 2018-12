Nápoles goleia na Série A italiana

Já se percebeu que ninguém consegue parar a Juventus na sua corrida isolada rumo ao oitavo título consecutivo da Série A italiana. Tudo o que a concorrência pode fazer é não ficar muito longe e foi o que fez o Nápoles neste sábado ao triunfar por 4-0 no San Paolo sobre o Frosinone, penúltimo classificado, em jogo da 15.ª jornada.

O português Mário Rui não saiu do banco naquela que foi a segunda vitória consecutiva da formação orientada por Carlo Ancelotti, que conseguiu manter em oito pontos a distância para o líder Juventus, que triunfou na sexta-feira por 1-0 sobre o Inter Milão.

PUB

Foi um jogo sem grande história no San Paolo, com uma importante contribuição da comunidade polaca do Nápoles. Zielinski fez o primeiro do Nápoles logo aos 7’, com o argelino Ounas a fazer po 2-0 aos 30’. Na segunda parte Arkadiusz Milik elevou o triunfo do Nápoles ao estatuto de goleada, com golos aos 68’ e 84’.

PUB

PUB