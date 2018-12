Jadon Sancho mantém Dortmund confortável na Bundesliga

Ao contrário do que tem acontecido nos últimos anos, que se está a mostrar imparável na Bundesliga alemã não é o Bayern Munique, mas o Borussia Dortmund, que triunfou neste sábado em Gelsenkirchen por 1-2 no sempre difícil dérbi do Ruhr frente ao Schalke 04.

A formação orientada por Lucien Favre continua imbatível esta época na Bundesliga (tem apenas três empates em 13 jornadas) e já tem seis pontos de vantagem sobre o Bayern (que já leva três empates e três derrotas em 14 jogos).

Neste sábado o dérbi regional foi, mais uma vez, um assunto difícil de resolver para o Dortmund. O dimanarquês Thomas Delaney colocou a formação visitante em vantagem aos 7’, mas Daniel Caligiuri conseguiu empatar na conversão de um penálti aos 63’.

Aos 74’, e já com Raphael Guerreiro em campo, o Dortmund chegou ao triunfo com um golo do jovem inglês Jadon Sancho, uma das contratações mais inspiradas dos últimos tempos, contratado em 2017 ainda com idade de júnior ao Manchester City por dez milhões de euros. Com a brilhante temporada que está a fazer, Sancho já é, inclusive, um fixo na selecção inglesa.

No Allianz Arena, o Bayern fez por não perder mais terreno para o líder, triunfando sobre o Nuremberga por 3-0. Renato Sanches não saiu do banco para esta vitória tranquila dos bávaros conseguida com dois golos de Lewandowski e um de Ribéry. Matheus Pereira, extremo emprestado pelo Sporting ao Nuremberga, também não foi utilizado.

