O Liverpool visitou e venceu o Bournemouth por 0-4, aproximando-se do Manchester City, líder da Premier League com 41 pontos, mais dois do que a formação comandada por Jürgen Klopp mas com menos uma partida disputada.

Dos quatro golos marcados pelos visitantes, três tiveram assinatura de Mohamed Salah. O extremo egípcio inaugurou o marcador aos 25’, empurrando para o fundo das redes adversárias um remate longínquo de Roberto Firmino defendido para a frente pelo guarda-redes bósnio Asmir Begovic. O jogador egípcio partiu de posição irregular, ilegalidade que não foi sinalizada pelo árbitro assistente e que voltou a trazer à discussão a implementação tardia do videoárbitro na Premier League.

Foto Primeiro golo de Mohamed Salah

O segundo golo do encontro surgiu logo no regresso dos balneários, aos 48’. Roberto Firmino recuperou a bola no meio-campo, fez um passe para Salah que, resistindo à pressão da defesa adversária, desferiu um potente remate cruzado à entrada da área do Bournemouth, indefensável para o guardião adversário.

Para variar, o terceiro golo dos “reds” não saiu dos pés do internacional egípcio. Nem dele nem de qualquer outro jogador do Liverpool. Num momento de azar, Steve Cook, defesa do Bournemouth, introduziu a bola na própria baliza com o calcanhar, quando tentava cortar um cruzamento dirigido a Salah.

A goleada — e respectivo hat-trick de Salah — ficaram confirmados aos 77’, numa impressionante iniciativa individual do internacional egípcio. O extremo aproveitou um mau atraso de Steve Cook, fintou o guarda-redes adversário, contemporizou, voltou a sentar Asmir Begovic e, num toque de classe, colocou a bola no interior da baliza adversária.

Foto Golo que assinalou o hat-trick de Salah

Com o terceiro golo na partida, Salah alcançou o primeiro lugar na tabela de melhores marcadores, igualando Aubameyang, jogador do Arsenal, com dez tentos na presente edição da Premier League.

O Liverpool espera, agora, por um tropeção do líder Manchester City que medirá forças este sábado com o Chelsea, a partir das 17h30.

