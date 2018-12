Uma goleada terapêutica para José Mourinho

Depois de quatro jogos na Premier League com três empates e uma derrota, o Manchester United voltou neste sábado às vitórias, triunfando em Old Trafford sobre o Fulham por 4-1.

Foi mais de um mês sem vitórias para José Mourinho na Premier League inglesa, um período que deixou os “red devils” bem longe da luta pelos lugares da frente e, inclusivamente, fora dos lugares que dão acesso às competições europeias, para além de levantar bastantes dúvidas sobre o futuro imediato do técnico português no clube.

Este era, por isso, um jogo que o United tinha mesmo de ganhar, para, pelo menos, afastar algumas das nuvens negras que têm acompanhado Mourinho nos últimos tempos.

Com o jovem lateral português Diogo Dalot a cumprir o seu segundo jogo consecutivo como titular no lado direito da defesa, os “red devils” chegaram cedo à vantagem, com um grande golo após jogada individual de Ashley Young. Juan Mata dobrou a vantagem aos 28’ e Romelu Lukaku deixou o United a vencer por 3-0 antes do intervalo, aos 42’.

Depois, Aboubakar Camara ainda reduziu de penálti para a formação orientada por Claudio Ranieri, mas Marcus Rashford fixou o resultado em 4-1 aos 82’.

Este triunfo não significa muito para o United em termos de classificação, já que não conseguiu aproximar-se dos lugares europeus. Quem está mais perto é o Arsenal, que mantém o United a seis pontos, depois de uma vitória difícil nos Emirates sobre o Huddersfield por 1-0. O uruguaio Lucas Torreira marcou o único golo do jogo, aos 83’.

