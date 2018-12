FC Porto passa teste difícil no pavilhão do Esgueira

A boa exibição do Esgueira, equipa-sensação da presente edição da Liga portuguesa de basquetebol, não foi suficiente para travar o FC Porto na 9.ª jornada da prova. Em Aveiro, os "dragões" venceram por 82-93 e mantiveram o oitavo lugar da classificação, sendo que ainda têm três jogos pela frente (um deles em atraso) para fecharem a primeira volta.

A precisar de vencer para depender apenas de si próprio para atingir um dos quatro primeiros lugares, que dão acesso à Taça Hugo dos Santos, a disputar a 9 e 10 de Fevereiro, o FC Porto entrou bem na partida e conseguiu o parcial mais desequilibrado logo no arranque (14-33).

Foto FPB

O Esgueira, terceiro da tabela à entrada para esta jornada, respondeu e impôs-se nos dois períodos seguintes (25-15 e 24-23), tendo mesmo recuperado duas vezes de uma desvantagem no derradeiro parcial. Mas a resposta final dos "dragões" foi forte e suficiente para alcançar o quarto triunfo em oito partidas.

Mais folgados foram os triunfos de Ovarense e Benfica. A formação de Ovar ganhou fora de portas ao Imortal, por 58-83, e arrebatou o terceiro lugar, com João Grosso a conseguir um duplo duplo (14 pontos e 10 ressaltos). Já os "encarnados", líderes isolados do campeonato, alargaram o ciclo de vitórias (nove em outros tantos jogos) à custa do Galitos: no pavilhão da Luz, o Benfica levou a melhor por 111-70, com Cláudio Fonseca (17/10) e Micah Downs (21/9) em plano de destaque.

