Chelsea quebra invencibilidade do City

Maurizio Sarri conseguiu neste sábado aquilo que ainda ninguém tinha conseguido na Premier League inglesa. O seu Chelsea quebrou a invencibilidade do Manchester City, triunfando em Stamford Bridge por 2-0. Esta derrota à 16.ª jornada teve um duplo efeito para os comandados de Pep Guardiola, que não perderam apenas a invencibilidade, mas também a liderança para o ainda invicto Liverpool, vitorioso ao início da tarde (0-4) no terreno do Bournemouth.

Até esta derrota, o City apenas tinha empatado dois jogos (Wolverhampton e Liverpool) e já fazia durar a invencibilidade desde a 33.ª jornada da época passada, derrotado então pelo Manchester United. Na temporada anterior, Guardiola conseguiu 22 jornadas com apenas um empate, antes de sofrer frente ao Liverpool a primeira de duas derrotas na Liga.

Num jogo de enorme eficácia para os “blues” londrinos, foi o médio francês N’Golo Kanté a abrir o marcador no último minuto da primeira parte. No segundo tempo, o ex-benfiquista David Luiz fez o segundo, de cabeça, aos 78’, numa altura em que o City tentava chegar ao empate.

Para Sarri, que está a cumprir a sua primeira época no futebol inglês, foi uma espécie de vingança, já que foi contra o City que o técnico italiano se estreou com o Chelsea, numa derrota por 2-0 na Supertaça inglesa.

Depois desta jornada, o Liverpool consegue passar para a frente. A equipa de Jürgen Klopp está com 42 pontos, mais um que o City. Um pouco mais abaixo está o Chelsea, com 34, tal como o Arsenal, mas ambos podem ser ultrapassados por outra equipa de Londres nesta ronda – o Tottenham está com 33 pontos e joga ainda neste sábado (19h45) no King Power Stadium, frente ao Leicester City.

