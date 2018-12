Cinema em Portugal cresce em Novembro mas continua abaixo de 2017

As salas portuguesas de cinema registaram 1,32 milhões de espectadores em Novembro, traduzindo um aumento de 39% em relação ao mesmo mês do ano passado, mas a subida não compensa a perda global de audiências registada este ano.

Segundo dados estatísticos mensais do Instituto do Cinema e Audiovisual (ICA), divulgados esta sexta-feira, em Novembro, a rede de exibição comercial de cinema mobilizou 1,32 milhões de espectadores, quando, no mesmo mês de 2017, somara 962 mil espectadores.

Em termos de receita bruta de bilheteira, o aumento em Novembro foi superior a dois milhões de euros, comparando com o mesmo mês do ano passado, subindo 40%, de 5,13 milhões para 7,2 milhões de euros.

Avaliando o panorama da exibição comercial de 2018, o ICA verifica no entanto que, entre Janeiro e Novembro, houve 13,15 milhões de espectadores em salas de cinema, ou seja, menos 5% do que no mesmo período de 2017 (13,84 milhões).

Em receitas de bilheteira, a quebra é de 2,8%, descendo de 72 milhões de euros para 70 milhões.

Segundo o ICA, até ao final de Novembro estrearam-se comercialmente 33 longas-metragens de produção portuguesa. O filme "Pedro e Inês", de António Ferreira, estreado em 18 de Outubro, é o mais visto do ano, até agora, com 45.485 espectadores.

"The Incredibles 2: Os Super-Heróis", de Brad Bird, é o filme mais visto nas salas portuguesas de cinema, até final de Novembro, com 605.879 espectadores.

