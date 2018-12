Lobos congelados e leões queimados: chegou o novo teaser de A Guerra dos Tronos

Sem revelar quaisquer cenas ou falas da nova temporada, a série A Guerra dos Tronos – cuja temporada final chega em 2019 – prefere manter-se no campo metafórico, quiçá de antevisão. O teaser da oitava temporada, intitulado “Dragonstone”, começa com o gelo a alastrar-se por um tabuleiro, congelando figuras de madeira: lobos (símbolo da casa Stark), dragões (insígnia da casa Targaryen); do outro lado, o fogo avança pelo cenário e queima um leão (que representa a casa Lannister), acabando por colidir com o gelo e anunciando a temporada final da série, que chega em Abril do próximo ano.

A derradeira temporada contará com seis episódios e não se sabe ainda em que dia do mês será exibido o primeiro episódio, que passará primeiro na HBO norte-americana e no dia seguinte no canal Syfy, em Portugal. A data de estreia foi anunciada no início de Novembro com um vídeo em que são mostradas imagens de temporadas anteriores: “Só há uma guerra que interessa – e essa guerra chegou”, ouve-se pela voz de Jon Snow, um dos protagonistas.

Criada por D.B. Weiss e David Benioff, a série que se estreou em 2011 tem dado novas temporadas aos fãs de ano a ano, com excepção do hiato de 2018. Mais tempo têm demorado os livros do escritor George R. R. Martin, que inspiraram a série de fantasia: a saga As Crónicas de Gelo e Fogo surgiu há mais de 20 anos e soma mais de 90 milhões de exemplares vendidos. Entre a angústia e o peso de criar uma obra de excelência, falta ainda ao escritor terminar The Winds of Winter. Enquanto não chega, George R. R. Martin publicou em Novembro o livro Sangue e Fogo, uma bifurcação da trama original, desta vez centrada no passado da linhagem Targaryen.