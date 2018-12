Juiz da Operação Fizz diz que procurador tentou favorecer ex-"vice" de Angola

Na leitura do acórdão da Operação Fizz, que está a decorrer esta sexta-feira à tarde no Campus da Justiça, em Lisboa, o juiz Alfredo Costa apontou várias vezes a falta de credibilidade das declarações dos arguidos.

Embora a leitura das centenas de páginas da decisão ainda não tenha terminado, o juiz sublinhou que o antigo procurador do Ministério Público Orlando Figueira tentou favorecer o ex-vice-presidente de Angola, Manuel Vicente, quando não investigou como devia a proveniência do dinheiro usado na compra de um apartamento. Orlando Figueira é suspeito de ter recebido luvas de Manuel Vicente para arquivar um inquérito em que o ex-governante era visado, relacionado com a proveniência dos 3,8 milhões de euros que usou para comprar o apartamento de luxo no Estoril.

Quer Orlando Figueira quer os outros dois arguidos do processo, o advogado Paulo Blanco e o empresário Armindo Pires, que o Ministério Público diz terem sido intermediários do negócio, sempre negaram terem cometido os crimes de que são acusados, entre os quais corrupção e branqueamento de capitais. Mas o juiz já mostrou que não ficou convencido da sua inocência. “Orlando Figueira veio dar o dito por não dito”, criticou o magistrado, numa alusão ao facto de o procurador ter mudado a sua versão dos factos entre a fase de inquérito do processo e o início do julgamento, para implicar o advogado Daniel Proença de Carvalho e o banqueiro angolano Carlos Silva. Nalguns aspectos, “as versões dos arguidos não merecem qualquer credibilidade”, observou.

