Marcelo marca eleições legislativas para 6 de Outubro

Os portugueses vão às urnas no próximo dia 6 de Outubro. A data das próximas eleições legislativas foi confirmada nesta sexta-feira pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.

Na página oficial da Presidência da República lê-se que "na sequência da audição dos partidos políticos representados na Assembleia da República, o Presidente da República definiu o dia 6 de Outubro de 2019 para a realização das eleições legislativas".

Já esta quinta-feira, o dia 6 de Outubro tinha sido avançado como a data "mais consensual" entre os partidos com assento parlamentar. Os partidos estiveram reunidos com Marcelo Rebelo de Sousa numa ronda de audiências que teve como os dois temas centrais a data das eleições do próximo ano e as perspectivas para o ano eleitoral.

O Presidente da República anunciou ainda a data das eleições legislativas da Madeira. Os madeirenses vão às urnas a 22 de Setembro. Marcelo Rebelo de Sousa já havia reunido com os partidos com assento parlamentar regional no início de Novembro, do qual tinha resultado "um consenso esmagador". "Primeiro, de não haver coincidência de datas eleitorais; em segundo lugar, de haver uma primazia das eleições da Assembleia Legislativa da Madeira e; terceiro, de se apontar para uma data no final de Setembro, mais especificamente no dia 22 de Setembro", dizia Marcelo.

A janela temporal definida pela Lei Eleitoral estabelece que as legislativas devem realizar-se entre os dias 14 de Setembro e 14 de Outubro do ano em que termina a legislatura, e as regionais entre 22 de Setembro e 14 de Outubro.

União Europeia também vai a votos

Antes das legislativas de Outubro, haverá eleições europeias para escolher os representantes para o Parlamento Europeu, lembra também a nota da Presidência. As eleições terão lugar a 26 de Maio de 2019.

