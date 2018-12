Festival de Cinema de Avanca abre a porta à realidade virtual

O Festival Internacional de Cinema de Avanca de 2019 tem abertas as inscrições para as suas diversas competições, recebendo, pela primeira vez, filmes em realidade virtual.

Segundo um comunicado da organização, o festival, que irá decorrer de 24 a 28 de Julho, em Estarreja, terá pela primeira vez uma competição destinada aos filmes de 360 graus, conhecidos como obras VR (virtual reality). "Em Julho, um novo ecrã vai-se ocupar de novos filmes que, sem limites, permitem ao espectador poder olhar para todas as dimensões e espaços, num novo modo de ver cinema", refere a mesma nota.

De acordo com a organização, está prevista a exibição de filmes narrativos, mas também experimentais, que, afastando-se dos jogos pela ausência da interactividade, "abrem um novo mundo de criatividade, narrativa e estética fílmica". A organização adianta que o Avanca "tem já o hábito da antecipação tecnológica no espaço do cinema", lembrando que "foi o primeiro festival de cinema em Portugal a premiar CD interactivos, vídeo blogs, trailers, a receber blu-ray, além de ter sido o primeiro a premiar obras que fazem aqui a sua estreia mundial". "O olhar para todos os suportes do cinema é uma dinâmica que está presente neste festival desde a sua fundação, em 1997, procurando as alternativas apesar de manter sempre o foco no grande ecrã", refere a mesma nota.

As inscrições para o Avanca 2019, que é organizado pelo Cine Clube de Avanca e pela Câmara de Estarreja, decorrem até 15 de Abril, com um primeiro momento até 31 de Dezembro. Em competição vão estar longas-metragens de ficção e documentários, além das curtas-metragens de animação, ficção, documentários e obras experimentais.

Será atribuído um prémio ao melhor trabalho de cada categoria: Cinema (longa-metragem), Cinema (curta-metragem), Televisão, Vídeo, VR e Trailer. Também serão atribuídos prémios, entre outros, à melhor animação, ao melhor actor/actriz e à melhor direcção de imagem. O festival dá ainda continuidade aos Prémios Cineasta, distinguindo realizadores com menos de 30 anos e com mais de 60 anos: "Se imensos eventos têm prémios para jovens cineastas em início de carreira, são muito raros os que distinguem especificamente autores de idade avançada, uma época da vida onde passa a ser tão difícil fazer um filme como quando se começou", vinca a organização.

