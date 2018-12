National Geographic: nas melhores fotografias de 2018 há um cemitério de carros no meio do deserto

A National Geographic anunciou, no dia 6 de Dezembro, os vencedores do concurso Photographer of the Year 2018. Jassen Todorov, que além de fotógrafo multipremiado é também instrutor de voo, recebeu a máxima distinção — assim como o prémio pecuniário de cinco mil dólares — com a fotografia Unreal, que retrata os "milhares de automóveis da Volkswagen e Audi que jazem no deserto de Mojave, na Califórnia". O fotógrafo refere que os modelos fabricados entre 2009 e 2015, que foram concebidos de forma a defraudar os resultados dos testes de emissões de dióxido de carbono (o famoso escândalo Dieselgate), foram recolhidos e colocados no deserto norte-americano. "Estão ali apenas a apanhar pó", disse em entrevista à National Geographic. "Ao capturar imagens como esta pretendo que todos tomemos consciência do desperdício e nos tornemos mais cuidadosos com o nosso planeta."

O concurso dividiu-se em três categorias: Vida Selvagem, Pessoas e Lugares. Os fotógrafos que ganharam o primeiro prémio de cada categoria recebem 2500 dólares; os segundos e terceiros lugares recebem 1500 e 750 dólares, respectivamente. Gnus a atravessar o rio Mara, na Tanzânia, valeram a Pim Volker o primeiro prémio da categoria Vida Selvagem; já Mia Collins, com um dos retratos da série Sunday Best at Weekend Studio, logrou o primeiro lugar da categoria Pessoas. Todas as imagens distinguidas pelo concurso podem ser consultadas aqui.