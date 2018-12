“Irregularidades” na AR

“Perante o mais recente episódio de “irregularidades” sobre as presenças na AR, como lhes chama Ferro Rodrigues, e que outra coisa não são senão aldrabices sobre ausências mais ou menos injustificadas, vem o deputado do PCP António Filipe dizer que não seria aceitável para os deputados “pôr o dedo” à entrada e à saída do Parlamento! Que o que se não aplica aos cidadãos também não se aplica a eles. Bem se vê que não conhece a realidade. Em todos os hospitais, os funcionários são obrigados a pôr o dedo para validar a sua entrada e saída.

É vergonhosa a forma como tentam subtrair-se às suas responsabilidades e vão adiando para comissões, até que o assunto fique esquecido. Depois espantam-se que as taxas de abstenção sejam cada vez maiores; que a classe política seja descredibilizada; que os partidos políticos “tradicionais” tenham cada vez menos seguidores e que se tornem mais e mais frequentes os fenómenos de populismo e o aparecimento de partidos de direita falsamente moralizadores. Tenham vergonha senhores deputados.

José Teixeira Gomes. Porto

Formar religiosamente

Se no ensino público há uma disciplina designada Educação Moral e Religiosa Católica, (embora esta seja opcional) poderemos afirmar que o Estado português não é laico. Para que fosse laico e verdadeiramente democrático, o ensino das religiões teria de ser transversal e não focado numa religião, como é o caso do catolicismo.

Para contrariar esta exclusividade, deveria haver uma disciplina que expusesse as características do maior número possível de alternativas religiosas, no sentido de que os alunos fossem criando uma noção pessoal das opções possíveis acerca da religiosidade. Para o efeito, parece ser (aparentemente) viável a criação de um curso focado na teologia vocacionada para o ensino que desse condições a um professor para prestar um serviço público imparcial e esclarecedor. Só assim se promoveria a real liberdade para que um futuro cidadão viesse a seguir as suas idiossincrasias e as convicções religiosas a partir do seu íntimo. Assim, uma formação religiosa não deveria partir do que é exposto predominantemente por outrém segundo as suas opções particulares nem pelas opções determinadas pelo Estado. Em vez disso, dever-se-ia criar de raiz uma verdade (religiosa) íntima, pois o que é espiritual só se desenvolve de dentro para fora e não o contrário. Esta segunda opção retira a possibilidade de que a primeira tenha espaço para uma experiência livre, genuína e centrada na nutrição do amor por si próprio e pelo Outro e impede a construção de uma identidade única.

Luís Filipe Rodrigues, Santo Tirso

