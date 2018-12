Tentativa de assalto a banco faz 14 mortos no Brasil

Catorze pessoas, incluindo seis reféns, foram mortas esta sexta-feira num tiroteio entre a polícia e os assaltantes que tentavam explodir ATM's em dois bancos de uma pequena cidade no nordeste do Brasil.

Seis reféns, entre os quais duas crianças, morreram no tiroteio, informaram os meios de comunicação locais, quando a polícia disparou contra os ladrões nas agências bancárias na rua principal de Milagres, no interior do estado do Ceará.

"Seis dos bandidos morreram. Estamos a trabalhar para identificar as vítimas", disse Kelia Jacome, porta-voz do governador.

Kelia Jacome acrescentou que a tentativa de assalto, durante a noite, foi interrompida por uma unidade policial que acompanhava um gangue responsável por assaltos semelhantes na área, nos quais foram utilizados explosivos em caixas multibanco.

O site de notícias do G1, citando o prefeito de Milagres, Lielson Landim, relatou que cinco dos reféns mortos pertenciam à mesma família. O seu carro foi sequestrado pelo gangue armado que os tomou como reféns.

Dois suspeitos foram presos pela polícia, que procurava outros membros de gangues com a ajuda de um helicóptero, informou o gabinete do governador em comunicado.

