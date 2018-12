“Coletes amarelos”: 90 mil polícias mobilizados para mais um sábado de protestos

As autoridades francesas estão a movimentar todos os esforços para o que acreditam poder ser mais um sábado de violência em várias localidades do país e por isso vão mobilizar cerca de 89 mil polícias para a conter ao máximo. Depois de três fins-de-semana consecutivos de manifestações do movimento “coletes amarelos”, o Governo desistiu da intenção de aumentar o imposto sobre os combustíveis. Mas o recuo na medida que espoletou os protestos não foi suficiente para travar a ira dos manifestantes, que deverão voltar às ruas para exigir reformas laborais, sociais e no sistema de educação, entre outras reivindicações.

Para evitar que se repitam os actos de violência e vandalismo registados na semana passada, o Governo liderado por Édouard Philippe prometeu o emprego de “meios excepcionais”. Entre os quase 90 mil efectivos que durante o próximo sábado vão estar em alerta máximo – num primeiro momento o primeiro-ministro falou em “apenas” 65 mil – contam-se cerca de 8 mil só para a capital francesa, o principal palco de desacatos e de ataques violentos, contra estabelecimentos comerciais, veículos e monumentos.

PUB

Com o Figaro a noticiar que as autoridades estão a preparar-se para “as piores ofensivas de violência possíveis” e que os manifestantes mais radicais “têm vontade de iniciar uma guerra civil”, Paris vai contar com “dezenas de carros blindados” a patrulhar as ruas, o que pode significar que também haverá pessoal militar a participar nas operações.

PUB

PUB

Para além do reforço securitário, a polícia parisiense enviou um documento a centenas de lojas e restaurantes localizados nos Campos Elísios e noutras zonas do centro da cidade a recomendar que se mantenham fechados.

Museus e espaços de entretenimento como a torre Eiffel, o Louvre, o Orsay ou a Ópera de Paris vão igualmente fechar as portas, como medida de precaução, anunciaram as respectivas chefias na quinta-feira. Vários jogos no principal campeonato de futebol em França foram suspensos, entre os quais o Paris Saint-Germain-Montpellier, que se jogaria no sábado em Paris.

O ministro do Interior, Christophe Castaner, e vários presidentes de câmara e dirigentes municipais da região pediram aos franceses para não se manifestarem este fim-de-semana em Paris. O apelo foi repetido na quinta-feira pelo primeiro-ministro, que alertou para o risco de o movimento de protesto poder ficar rotulado como um “grupo violento”, por causa da imagem que alguns dos manifestantes estão a passar.

“Há pessoas que não vêm aqui para protestar, mas apenas para causar distúrbios”, criticou Phillipe, na hora de justificar a mobilização policial. “Queremos ter os meios necessários para não lhes darmos carta-branca. Continuaremos a mostrar firmeza e a lutar contra o ódio e a violência”.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

As manifestações começaram por causa da intransigência de Emmanuel Macron e do Governo em abdicar do imposto adicional sobre os combustíveis, apresentado como uma medida de combate às alterações climáticas.

A pressão e o impacto dos protestos dos “coletes amarelos” – que ganhou força e adeptos nas redes sociais – obrigou o Presidente e o primeiro-ministro a recuarem na medida, mas o movimento exige agora outras promessas, como reformas no sistema de impostos e na educação, o aumento das pensões e do salário mínimo ou a redução da idade de reforma.

PUB