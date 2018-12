Administradora da Huawei ouvida esta sexta em tribunal

A administradora financeira da Huawei que no passado sábado foi detida pelas autoridades do Canadá deverá ser ouvida esta sexta-feira em tribunal no processo em que será decidida a sua possível extradição para os Estados Unidos.

Meng Wanzhou, para além de ocupar um dos cargos mais relevantes da empresa, é também a filha do fundador da Huawei, uma das maiores fabricantes mundiais de telemóveis e a empresa símbolo da estratégia da presidência Xi Jinping de fazer da China uma potência mundial no sector tecnológico.

A sua detenção pelas autoridades canadianas, a pedido dos EUA, lançou dúvidas nos mercados em relação ao rumo que irão tomar as tensas relações entre os EUA e a China, precisamente quando se está no início do período de 90 dias estabelecido pelos dois países para chegarem a um acordo comercial.

À margem da última cimeira do G20, no passado fim-de-semana, Donald Trump e Xi Jinping, presidentes dos EUA e da China, assinaram uma trégua que evita, durante os próximos 90 dias, uma escalada do conflito comercial em que têm estado envolvidos os dois países. A administração Trump, cumprindo aquilo que tinha sido prometido em campanha eleitoral, aplicou taxas alfandegárias mais altas a vários produtos importados da China e mantém a ameaça de ira ainda mais longe, numa tentativa de eliminar o enorme défice comercial que os EUA têm com a China. Pequim, por sua vez, tem retaliado também com subidas das taxas alfandegárias.

Na quinta-feira, as bolsas mundiais registaram quedas acentuadas, cuja principal justificação foi o receio de que, a ronda negocial entre os EUA e China possa não ser bem-sucedidas, regressando o ambiente de guerra comercial assim que a trégua de 90 dias chegar ao fim. A detenção de Meng Wanzhou é, neste cenário, mais uma prova de que o ambiente entre os dois países tem tudo para continuar a ser muito tenso.

