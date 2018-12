Reforma obrigatória aos 70 anos acaba na função pública

O Governo quer acabar com reforma obrigatória aos 70 anos na função pública e, nesta sexta-feira, apresentou uma proposta aos sindicatos para permitir, a quem pretender, continuar a trabalhar após esta idade.

A obrigatoriedade de sair aos 70 anos foi instituída na Administração Pública nos anos 20 do século passado. A manutenção desta regra tem sido criticada e a Assembleia da República até aprovou um projecto de resolução a recomendar ao Governo o fim deste regime.

Em Agosto, o Ministério das Finanças já tinha dito ao PÚBLICO que estava “a ultimar o projecto de diploma” para equiparar o regime do sector público ao do sector privado e acabar com a reforma obrigatória por limite de idade.

“Permitindo-se a opção do trabalhador por manter-se na vida profissional activa, estimula-se a transferência da experiência profissional e conhecimento entre trabalhadores de diferentes gerações, com benefícios não só para os trabalhadores mas também para o funcionamento dos serviços, fomentando um ambiente profissional positivo e que garante a diversidade”, justifica o Ministério das Finanças num comunicado enviado nesta sexta-feira à tarde.

Nesse mesmo comunicado, o ministério explica que vai alterar o artigo 292.º da Lei do Trabalho em Funções Públicas (LTFP) que agora estipula que “o vínculo de emprego público caduca pela reforma ou aposentação do trabalhador, por velhice ou invalidez, ou, em qualquer caso, quando o trabalhador complete 70 anos de idade”.

Será ainda aditado um artigo a esta lei para permitir que, “em circunstâncias excepcionais e devidamente fundamentadas, possa ser autorizado, pelo membro do Governo responsável pelas finanças e administração pública, o exercício de funções por aposentado ou reformado”. Actualmente também é possível o exercício de funções públicas por aposentados com autorização do Governo e desde que o interesse público o justifique.

O fim da reforma obrigatória aos 70 anos é vista como positiva por uns e negativa por outros. Em Agosto, perante a possibilidade de acabar com a obrigatoriedade, a confederação de reformados MURPI, ligada à CGTP, manifestou-se contra a intenção do Governo, considerando que o objectivo é "aumentar a idade da reforma".

Também José Abraão, dirigente da Federação de Sindicatos de Administração Pública (Fesap), criticou a intenção, por entender que não faz sentido “absolutamente nenhum, porque as pessoas se vão arrastar no tempo nos serviços, não permitindo a renovação de quadros, não criando condições para que pudesse ser diferente, porque já é uma violência as pessoas terem que aguentar até aos 70 anos para terem uma pensão mais equilibrada do que aquela que efectivamente têm hoje".

Novas regras nos processos disciplinares

O Governo propõe ainda alterar a LTFP para garantir que os processos disciplinares não caducam nos casos em que, após a cessação do vínculo de emprego público, se constitua novo vínculo de emprego público para as mesmas funções a que o processo disciplinar diz respeito.

Na nota enviada à comunicação social, as Finanças alertam que com a revogação, em 2014, de uma norma do Estatuto Disciplinar dos funcionários públicos, “a Administração Pública ficou impossibilitada de aplicar sanção disciplinar a um trabalhador vinculado por um contrato de trabalho em funções públicas a termo resolutivo, a quem foi instaurado procedimento disciplinar por factos praticados na vigência desse contrato e que está ainda em curso de instrução ou cuja decisão ou execução ocorra após a extinção desse vínculo”.

