O clube do Pai Natal não joga no Baianão

Há quem diga que é a altura mais bonita do ano, mas para quem só pensa em jogar futebol, como Jorge Jesus, o Natal pode ser uma chatice. Então lá porque o Pai Natal está a dormir não pode haver jogos?

No episódio especial de Natal do podcast Planisférico falamos da relação entre futebol e a quadra natalícia. Claro que há uma relação, ou não houvesse um jogador chamado Di Natale e um clube, o FC Santa Claus, que tem o Pai Natal no emblema.

Mito ou realidade, a Trégua de Natal, que terá acontecido em 1914 durante a I Guerra Mundial, é outro bom exemplo de como o futebol pode juntar pessoas que estão em campos opostos num conflito.

Esta é, definitivamente, uma época de paz, de amor – e de prendas. Podem oferecer-nos camisolas de lã com bonecos de neve, martelos, ou até camisolas com ditados populares. Nós só queremos seguir os jogos do Flamengo de Guanambi. E que Freddy Adu assine um novo contrato.

