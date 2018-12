Montalegre-Benfica a fechar oitavos-de-final

O FC Porto é o primeiro dos três “grandes” a entrar em acção nos oitavos-de-final da Taça de Portugal, a 18 de Dezembro, cabendo ao Benfica fechar a eliminatória no dia seguinte. A equipa portuense recebe o Moreirense, enquanto o rival lisboeta tem uma deslocação a Montalegre, com os dois jogos marcados para as 20h45.

O Sporting, finalista vencido da última edição da prova, recebe o Rio Ave no dia 19 (19h30), instantes depois de o Desp. Aves, detentor do troféu, receber o Desp. Chaves (16h).

PUB

Programa

PUB

Dia 18

V. Setúbal (I)-Sp. Braga (I), 19h (Sport TV)

Leixões (II)-Tondela (I), 20h

FC Porto (I)-Moreirense (I), 20h45 (RTP 1)

PUB

Dia 19

Feirense (I)-P. Ferreira (II), 15h

Boavista (I)-V. Guimarães (I), 15h

Desp. Aves (I)-Desp. Chaves (I), 16h

Sporting (I)-Rio Ave (I), 19h30 (Sport TV)

Montalegre (CdP)-Benfica (I), 20h45 (RTP 1)

PUB