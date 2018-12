Continua o recital da Juventus na Série A

Bastou um golo para decidir o encontro de maior cartaz da 15.ª jornada da Série A. Em Turim, a Juventus manteve-se firme na defesa do título nacional ao derrotar o terceiro classificado e rival histórico Inter Milão, por 1-0. Mandzukic resolveu o encontro, numa noite em que João Cancelo esteve também em destaque.

Foi um encontro repartido, em oportunidades de golo e em domínio territorial (49% de posse de bola para os "bianconeri" e 51% para os "nerazzurri"). Com João Mário no "onze" inicial, foi o Inter a criar a primeira grande ocasião quando, aos 29', Gagliardini rompeu pelo corredor central e aproveitou uma assistência de Icardi para ficar frente a frente com o guarda-redes. O desvio acertou em cheio no poste.

A Juventus, que viu Asamoah e Perisic conterem as habituais incursões ofensivas de João Cancelo nos minutos iniciais, acabou por mudar perto do quarto de hora, com a troca de flanco entre o lateral português e De Sciglio. Uma opção decisiva de Massimiliano Allegri, que contribuiu para a jogada que quase valeu o golo inicial, aos 36': Cancelo desequilibrou, ganhou a linha final e cruzou atrasado para um remate de Bentancur que foi interceptado na hora H.

No segundo tempo, o Inter Milão mostrou vontade de deixar o adversário em apuros, subindo um pouco as linhas e pressionando mais alto. E, aos 47', num passe errado de Matuidi, esteve perto de marcar, mas Politano demorou demasiado a definir dentro da área e Chiellini cortou com a mestria do costume.

O lance decisivo do encontro ficou reservado para os 66': João Cancelo, em mais uma das muitas investidas pelo flanco esquerdo (devidamente salvaguardadas pelo posicionamento de Matuidi) cruzou num último esforço para a pequena área, onde surgiu Mandzukic a cabecear com êxito. Cristiano Ronaldo, que concluiu o encontro com bons apontamentos mas sem dispor de uma ocasião vantajosa para finalizar, festejou com o croata.

Estava feito o golo que garantiu à líder Juventus a 14.ª vitória em 15 jogos na Liga italiana e que permitiu esticar para 14 pontos a vantagem face ao Inter. O Nápoles, segundo classificado, está provisoriamente a 11 pontos, sendo que no sábado recebe o Frosinone, penúltimo da tabela.

