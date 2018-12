Brahimi exorcizou os fantasmas em noite fértil de Marega

O FC Porto soma e segue intocável na liderança do campeonato, depois de mais uma goleada (4-1), na 12.ª jornada, imposta a um Portimonense inconveniente, que até entrou melhor no Estádio do Dragão, cumprindo a tradição de marcar aos “azuis e brancos”.

Aparentemente imune aos encantos dos “dragões”, António Folha preparou duas pequenas surpresas para o 250.º jogo de Sérgio Conceição como técnico principal: a mais mediática foi a inclusão do colombiano Jackson Martínez no “onze” inicial, jogando cartada de enorme carga psicológica, quando todos davam o goleador como o grande ausente. A segunda, de cariz táctico, resultou de leitura pragmática do desequilíbrio que poderia criar no corredor de Jesús Corona, que o Portimonense explorou através da velocidade de Manafá e da perícia de Nakajima.

Positivo/Negativo Positivo Brahimi Brilhou como nas melhores noites, desviando a equipa de caminhos ínvios. Voltou aos golos em grande estilo, após longo jejum.

Positivo Marega Assinou o primeiro bis da época. Podiam ter sido mais, mas o maliano já lidera a corrida interna, com cinco golos.

Positivo Jackson Disfarçou a dor com uma apreciável capacidade de sacrifício. A qualidade está intacta e a atitude é inatacável.

Positivo Nakajima Um perigo à solta. Com o apoio de Manafá, minou a confiança de Felipe. Negativo Óliver Sacrificado a minutos do descanso. O jogo exigia a intensidade de Herrera para fechar a ferida na direita.

O desenho dos algarvios, com uma linha de cinco defesas e quatro médios, convidava o FC Porto a carregar, apesar de o líder não precisar de ser estimulado. E com Brahimi inspirado, a muralha algarvia nem parecia ser o principal problema dos portistas, que aos 10 minutos já perdiam na sequência de um golo de Vítor Tormena, a cruzamento do extremo japonês.

Pouco depois, Felipe hesitava nas dobras a Corona e Nakajima deixava o estádio em suspenso, em lance que gerou protestos na área de Casillas e que o VAR, na dúvida, desprezou. Viviam-se momentos de angústia entre os “azuis e brancos”, com o FC Porto a acusar invulgar nervosismo, demorando a afastar os demónios que Brahimi ia tentando exorcizar. O que, aliás, só não conseguiu aos 18’, num remate de meia distância que só parou no fundo da baliza, porque Soares surgiu nas costas do guarda-redes Ricardo a interferir e a invalidar o lance.

O brasileiro acabaria, mais tarde, por limpar a imagem, tal como Casillas, que após uma saída em falso evitou que Jackson obrigasse o FC Porto a um novo exercício de apneia.

Não marcou Jackson, facturou Marega, na sequência de um canto, a antecipar-se à marcação do próprio avançado colombiano e a igualar a partida. O FC Porto intensificava as idas à área do Portimonense, ainda que sem resultados práticos, e Sérgio Conceição não esperava pela segunda parte para enviar uma mensagem em jeito de aviso à tripulação, sacrificando Óliver Torres para investir em Herrera.

Apesar da reacção, o intervalo chegou com o resultado empatado, não permitindo antecipar o que a segunda parte tinha para oferecer ao técnico portista, que acabou por igualar o recorde de vitórias consecutivas (11) do Arsenal de Unai Emery, levando o líder a estender a vantagem e a aumentar a pressão sobre os rivais.

No regresso, Soares acabaria por redimir-se da “traição” a Brahimi e de um par de golos desperdiçados, concluindo mais um lance de autor do argelino, com serviço de Marega. O Dragão respirava de alívio e, num minuto apenas, confirmava a vitória com uma obra de mestre de Brahimi, a arrumar de vez quaisquer esperanças que o Portimonense pudesse ainda alimentar. Os algarvios acabaram por desagregar-se e degradar-se rapidamente, capitulando com o bis de Marega, em lance confirmado pelo VAR, pouco depois de Casillas ter evitado que Dener fosse feliz e voltasse a ferir o anfitrião.

Com a questão absolutamente resolvida, António Folha poupava Jackson Martínez — em evidentes dificuldades físicas — a um sacrifício desnecessário, com o estádio a aplaudir o detentor do maior número de golos no actual recinto portista (49), à frente de Hulk (44) e Falcao (40).

Na hora de arrumar a casa, já com o “herói” do Bessa em campo, a arrancar aplausos, Marega (que assumiu o comando dos melhores marcadores da equipa) esteve na iminência de conseguir o hat-trick, praticamente no último lance da noite.

