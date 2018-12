Thom Yorke vai estrear-se a solo em Portugal

O inglês Thom Yorke, cantor e figura tutelar dos Radiohead, vai estar presente na 13.ª edição do festival NOS Alive. Juntamente com o seu produtor e colaborador de longa data Nigel Godrich e o artista visual Tarik Barri, vai subir ao palco no dia 13 de Julho com um espectáculo que abrange os seus trabalhos a solo, The Eraser e Tomorrow’s Modern Boxes, assim como AMOK, do projecto Atom’s For Peace.

Este concerto marcará a estreia de Thom Yorke em Portugal em nome próprio, depois de várias visitas com os Radiohead. Em entrevista recente ao Ipsílon, à pergunta de como se definia enquanto artista a solo, respondia: “É tão diferente. Ainda nem sequer percebi bem. Só agora estou a começar a perceber, porque dou por mim em palco e não tenho ninguém à minha volta. É como o teatro, mas não sou um actor.”

Também confirmados, até agora, no festival, estão os The Cure, Smashing Pumpkins, Bon Iver, Tash Sultana, Jorja Smith, Pip Blom e Sharon Van Etten. Os bilhetes para o NOS Alive, que se realiza de 11 a 13 de Julho, já se encontram à venda em todos os locais habituais. Os preços vão dos 65 euros (diário) aos 149 euros (passe geral).

