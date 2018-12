Ninguém sabe por onde anda a verdade no Teatro Aberto

Paulo está na cama com Patrícia. Os dois acabaram de explorar em detalhe o corpo um do outro e recuperam ainda o fôlego. Paulo veste-se com pressa, há uma reunião pós-almoço à sua espera; Patrícia queixa-se desta sua mania de a abandonar sempre antes de os lençóis terem sequer tempo de arrefecer. Basta o primeiro par de pistas para sabermos que estamos diante de um par de amantes, na sua rotina habitual de escapadela a meio do dia. Mas também não demoramos a perceber que Paulo é um dos melhores amigos de Miguel, marido de Patrícia. Miguel acaba de ser despedido. E Paulo está furioso com isso – “Já não há um mínimo de ética”, barafusta enquanto tenta descobrir o paradeiro da meia que encaixa no pé direito. Patrícia não está tão interessada em debater a situação laboral do marido. Quer antes discutir aquela relação, perceber como viver com a culpa que se instala no quarto de hotel antes que Paulo tenha tempo para bater em retirada. Já não aguenta, está farta de mentir.

A partir desta primeira entrada em cena da mentira, A Verdade, peça que o dramaturgo francês Florian Zeller escreveu em 2011, entrega-se a uma série de falsidades e fingimentos em modo matrioska, divididos por dois casais (três, na verdade, porque Paulo e Patrícia também são um casal; ou talvez quatro porque, enfim, as coisas são complicadas) a braços com a culpa e falta dela, em constante debate sobre a moralidade da mentira e os seus potenciais efeitos benéficos. A peça estreia-se esta sexta-feira na Sala Vermelha do Teatro Aberto, em Lisboa – a sala mais pequena, diga-se, devido à intimidade que o encenador João Lourenço quis reconhecer-lhe e sublinhar-lhe. Mas não estará sozinha. Porque lá em cima, na Sala Azul, e alternando os dias de apresentação (quartas, sextas e domingos para A Verdade, quintas, sábados e domingos para A Mentira), outros dois casais (três? quatro?) interpretados pelos mesmos actores (Joana Brandão, Paulo Pires, Patrícia André, Miguel Guilherme) protagonizam A Mentira, peça que Zeller escreveu em 2015.

Em ambas as peças, que nunca antes foram apresentadas lado a lado, Zeller faz deflagrar no centro da vida conjugal a relação delicada com a mentira e com a verdade – questionando se uma é forçosamente preferível à outra, se há um sofrimento mais importante do que outro, se o mal causado por uma confidência se justifica pelo alívio alcançado, se a verdade não será um conceito difuso e irrealista. A toda a hora, o dramaturgo tira o tapete ao público, confundindo as peças, destruindo a credibilidade de cada narrativa quando ela parece solidificar-se, como se, na verdade, alertasse a plateia para a excessiva credulidade com que vive os seus dias.

PUB

PUB

PUB

PUB

Mentira instalada

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Já antes João Lourenço tinha levado os textos de Florian Zeller ao Teatro Aberto. Em 2016, dirigiu João Perry no papel principal de O Pai, peça que garantiu ao autor francês um enorme sucesso internacional. Foi aliás na altura em que preparava essa primeira abordagem à obra de Zeller que teve a curiosidade de ler A Verdade, por saber que fora escrita sob a influência de The Betrayal, de Harold Pinter. E foi de A Verdade que o encenador se lembrou, talvez por ter percebido que “embora a peça seja para a gente sorrir, o Zeller atira aqui e ali umas sementes de incomodidade”, nesta época de fake news e factos alternativos. “Já o Adão e a Eva deviam ter mentido lá com a parra e tudo o mais”, comenta ao PÚBLICO, “e desde então o que não se terá mentido até hoje. Mas agora a mentira está tão instalada – julgo que se sente muito mais.”

É por levar também à letra essa ideia de que “a mentira está tão instalada” que João Lourenço planta o cenário de A Mentira dentro de uma galeria de arte, como se fosse uma instalação que tem lugar num espaço rodeado por reproduções de quadros de várias épocas relativos à mentira. É uma das liberdades que toma com os textos de Zeller – outra passa por transportar A Verdade para os anos 1950, num ambiente que cita de forma explícita a série Mad Men (centrada na publicidade, um outro mundo de relação singular com a verdade); outra ainda passa por deixar que as personagens respondam pelos nomes próprios dos actores, enredando Joana, Patrícia, Paulo e Miguel em mais uma camada de falsidades.

Importante para João Lourenço é também que a mentira nas peças de Zeller ataque onde mais dói – no plano pessoal e íntimo. “Acho que as peças estão muito próximas da vida, porque não acredito que alguém não tenha passado já por qualquer coisa destas”, diz. E acrescenta, com um sorriso malandro, que pensa nos “casais que se irão enfiar no carro, no metropolitano, ou seguirão a pé à saída do teatro, fazendo o seu caminho muito calados”. Com medo, talvez, do que poderão dizer se abrirem a boca.

PUB