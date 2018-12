Matosinhos adia Festa da Poesia devido a problemas de saúde de Manuel Alegre

A Câmara Municipal de Matosinhos anunciou esta quinta-feira o adiamento da Festa da Poesia, que iria decorrer até sábado homenageando o escritor e político Manuel Alegre, devido a "motivos de saúde" do autor.

"A Câmara Municipal de Matosinhos lamenta comunicar o adiamento da décima quarta edição da Festa da Poesia, uma vez que, por motivos de saúde, o escritor Manuel Alegre não poderá participar no evento que este ano o homenageia", pode ler-se no comunicado da autarquia do distrito do Porto.

O texto da Câmara de Matosinhos realça que, "exceptuando o espectáculo Um Secreto Regresso por Jacarandá, marcado para esta sexta-feira, pelas 21h30, no Teatro Municipal de Matosinhos-Constantino Nery, e o recital do Quarteto de Cordas de Matosinhos, que acontecerá no sábado", pelas 18h30, no Salão Nobre dos Paços do Concelho, "o restante programa da Festa da Poesia está, assim, suspenso até que o autor possa estar presente para participar na homenagem programada".

"Celebrada para assinalar o dia do nascimento de Florbela Espanca, em 8 de Dezembro de 1894, e também a data da sua morte, em Matosinhos, no dia 8 de Dezembro de 1930, a Festa da Poesia, recorde-se, está este ano centrada na homenagem a Manuel Alegre, um dos maiores poetas contemporâneos portugueses, recentemente galardoado com o Prémio Camões", refere o município.

Manuel Alegre foi deputado à Assembleia Constituinte (1975-1976), e nas diferentes legislaturas, até 2009, tendo sido candidato, dois anos depois, à Presidência da República.

Manuel Alegre de Melo Duarte nasceu em 12 de Maio de 1936, em Águeda, e estudou Direito na Universidade de Coimbra, onde foi dirigente estudantil.

