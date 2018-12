Escritora brasileira Marília Garcia vence Prémio Oceanos de literatura

O livro de poesia Câmera lenta, da brasileira Marília Garcia (ed. Companhia das Letras) é o vencedor do Prémio Oceanos – prémio de literatura em língua portuguesa no valor de cem mil reais (cerca de 24 mil euros).

O prémio foi anunciado esta tarde pelo presidente Marcelo Rebelo de Sousa, numa cerimónia no Palácio da Ajuda, em Lisboa.

PUB

Em segundo lugar ficou o romance Hoje Estarás Comigo No Paraíso, do português Bruno Vieira Amaral; seguido pelo livro de poesia A Noite Imóvel, do português Luís Quintais e pelo livro de poesia O Deus Restante, do moçambicano Luis Carlos Patraquim.

PUB

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Criado no Brasil em 2002, este ano foi a primeira vez que a reunião do júri final e o anúncio do vencedor do Prémio Oceanos decorreu em Portugal.

PUB

A esta edição concorreram 1.364 obras, de 406 editoras. Os 60 semifinalistas foram escolhidos por 76 jurados, de vários países de língua portuguesa.

PUB