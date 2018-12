YouTubers portugueses conquistam 2018. Veja a lista de vídeos do ano

A menos de um mês do final do ano, o YouTube faz o balanço dos vídeos mais vistos em Portugal e no mundo. Entre a lista de vídeos mais populares em Portugal surge repetidamente o YouTuber DarkFrame, em vários lugares da lista. Wuant é outro dos YouTubers portugueses cujos vídeos ocupam a lista do TOP 10 de 2018, nomeadamente, o quinto, sétimo e o décimo lugar.

A abrir a lista dos dez mais populares está uma paródia da música Faz Gostoso da Blaya, protagonizada pelos YouTubers portugueses DarkFrame, Pi e Dant. O vídeo é uma música de apoio à selecção nacional e antecedeu o Mundial de futebol. Publicado a 5 de Junho, o vídeo somava esta quinta-feira 6.018.248 de visualizações e mais de 35 mil comentários.

O segundo vídeo mais popular em Portugal foi a música vencedora do Festival da Canção. O Jardim de Isaura, interpretado por Cláudia Pascoal teve 3.496.141 visualizações e mais de dois mil comentários, números muito abaixo do primeiro filme do top.

Segue-se a música do cantor lusodescendente Shawn Mendes, com In My Blood, a música oficial de Portugal para o Campeonato do Mundo. O vídeo não foi partilhado na conta do cantor canadiano, mas na conta da Federação Portuguesa de Futebol.

Em quarto lugar surge o vídeo da participação de Diogo Piçarra no Festival da Canção. A Canção do Fim — que tinha passado à final com a pontuação máxima do júri — acabaria por não ser seleccionada, uma vez que o cantor foi acusado de plágio e acabou por abandonar a competição.

Em quinto lugar na lista dos vídeos mais vistos em Portugal surge o YouTuber Wuant, com a música YouTuber.

Segue-se mais um youtuber, com DarkFrame novamente na lista, desta vez com uma visita guiada à “Casa dos YouTubers”, quando alguns dos YouTubers portugueses mais conhecidos se juntaram numa mansão em Alcochete. Para além de D4rkFrame (António Ramos), estavam também na casa Wuant (Paulo Borges), SirKazzio (Anthony Sousa), Windoh (Diogo Silva), Pi (Miguel Monteiro), Gato Galático (Ronaldo de Azevedo), Nuno Moura e Dant (Dante Lopes). O vídeo do fim da casa é o seguinte na lista do top português.

Em 8º. lugar surge mais um vídeo de DarkFrame.

Em 9º. lugar surge o Hino Festival Panda, a popular personagem do canal infantil. Tem animais a tocar música e 2.152.118 visualizações.

Em último lugar surge o vídeo 100 PERGUNTAS (IDIOTAS) QUE NÃO TÊM RESPOSTA, de Wuant, que encerra a lista com 1.897.936 visualizações.

Na música, a vencedora é brasileira

Na categoria dos vídeos de música, os mais populares mostram preferência óbvia nos ritmos brasileiros, latino americanos e portugueses. O mais popular é Amor de Verdade interpretado por MC Kekel e MC Rita. A nível nacional, o destaque vai para os vídeos de música da banda Wet Bad Gang, de Piruka, de David Carreira e Mastiksoul.

Veja a lista completa:

Video Oficial

Prod. Afro Bros & Jeon

Já na escala mundial, o vídeo mais popular do ano é de uma das irmãs Kardashian, Kylie Jenner. O vídeo To Our Daughter foi a confirmação da gravidez e o anúncio do nascimento da filha de Kylie com o rapper Travis Scott. A irmã mais nova do clã tem uma fortuna avaliada em 900 milhões de dólares e é a mais bem paga do Instagram. O vídeo soma mais de 76.840.897 visualizações.

Na lista consta ainda um vídeo de excertos com o jogo de Portugal - Espanha durante o campeonato mundial de futebol na Rússia.

Veja a lista completa:

To Our Daughter

Real Life Trick Shots 2

Dude Perfect

we broke up

Walmart yodeling kid

Do You Hear "Yanny" or "Laurel"? (SOLVED with SCIENCE)

Portugal v Spain - 2018 FIFA World Cup Russia™ - MATCH 3

Build Swimming Pool Around Underground House

Cobra Kai Ep 1 - “Ace Degenerate” - The Karate Kid Saga Continues

Behan Bhai Ki School Life - Amit Bhadana

Rise of the Kings

