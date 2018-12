Professores entregam 20 mil postais de protesto ao Governo

Cerca de 150 professores desfilaram nesta quinta-feira até à presidência do Conselho de Ministros, em Lisboa, onde entregaram 20.520 "postais de apoio à luta dos professores, recolhidos junto da população", segundo os sindicatos.

Os professores concentraram-se por volta das 11h da manhã em frente à Basílica da Estrela, de onde saíram cerca das 12h15, depois de ouvirem o discurso do secretário-geral da Federação Nacional de Professores (Fenprof), Mário Nogueira, que considerou a reunião de quarta-feira entre os sindicatos e o Ministério da Educação uma "vergonha", "uma encenação barata" e "um absurdo".

Durante a reunião, agendada no âmbito do Orçamento do Estado para 2019, para discutir a recuperação do tempo de serviço, o Ministério da Educação manteve inalterada a sua proposta de recuperação de menos de três anos do tempo de serviço que esteve congelado.

Mário Nogueira lembrou que "o tempo de serviço que os professores trabalharam não é moeda de troca, não é negociável". Esta estrutura sindical deverá apresentar, na próxima quarta-feira, um pedido de reunião suplementar para retomar as negociações.

Segundo Mário Nogueira, a proposta do ministério, que "rouba mais de seis anos aos professores", poderá chegar à reunião do Conselho de Ministro de 20 de Dezembro, ou seja, "poderá ser uma prenda de Natal para os professores".

Em declarações aos jornalistas, o sindicalista questionou ainda a posição do líder da bancada socialista, Carlos César, em todo este processo, uma vez que, nas ilhas, os professores conseguiram a recuperação integral do tempo de serviço e, no continente, o Governo pretende apenas recuperar menos de três anos.

Durante o desfile, ouviram-se palavras de ordem como "Ó Governo, escuta, o tempo é para contar, são nove anos quatro meses e dois dias" e "nos Açores e na Madeira há respeito pela carreira".

No protesto, os professores exibiam caixas do correio onde estavam os postais dirigidos ao primeiro-ministro, a quem apelam por mais investimento na educação e respeito pelos professores.

Os postais foram colocados dentro de dois sacos vermelhos, fazendo lembrar os sacos do Pai Natal.

