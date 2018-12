As profissões “invisíveis” no Hospital de Santa Maria

"Quando pensamos num hospital e num utente internado, ocorrem-nos, normalmente, as classes enfermagem e médica", refere a fotógrafa Magda Moutinho, em entrevista ao P3 via email. "Mas a verdade é que existe uma diversidade imensa de outras profissões que são essenciais ao funcionamento e existência de um hospital. Existem, mas estão escondidas."

Magda sempre gostou de "contactar com as partes mais escondidas da sociedade". Por isso, decidiu criar a série fotográfica Subsolo dedicada aos heróis invisíveis do Hospital Santa Maria, em Lisboa, que desenvolveu entre Março e Julho de 2018. Nos pisos -1 e -2 do edifício, Magda encontrou serralheiros, pintores, costureiras, cozinheiros, pessoal de limpeza e ficou "surpreendida com o ambiente familiar de alguns espaços". "Na sala das costureiras, três senhoras arranjam os pijamas dos utentes internados, com as suas máquinas de costura", descreve. "É fascinante."

Não foi difícil obter permissão para fotografar os bastidores do teatro hospitalar. "Tive a ideia quando percorria o piso inferior do hospital", narra. "Entrei numa das oficinas e fui perguntando com quem deveria falar. Acabei por redigir uma proposta e tive uma reunião com a direcção do hospital que aprovou a ideia."

Magda Moutinho, natural de Lisboa, tem 27 anos e dedica o seu trabalho ao que apelida de "franjas da sociedade". Actualmente, está a desenvolver um trabalho fotográfico com utentes psiquiátricos. O seu quotidiano pode ser acompanhado através da sua conta de Instagram.

