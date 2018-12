Visita de Xi Jinping

O Bloco de Esquerda justificou a ausência dos seus representantes em todas as cerimónias com a presença do Presidente Chinês Xi Jinping na sua visita a Portugal pela ausência de democracia e desrespeito dos direitos humanos no grande Império do Meio.

PUB

É um facto que a China tem um regime político de partido único, o Partido Comunista Chinês, sem liberdades políticas. Também é verdade que desde o “reinado” de Deng Xiao Ping, a China adoptou o sistema capitalista que fez crescer a economia ao ponto de serem chineses os maiores investimentos realizados nos últimos anos na Europa e um pouco por todo o mundo.

PUB

A posição assumida pelo BE é aliás coerente com outras já tomadas no Parlamento quando está em causa a liberdade e a democracia noutras longitudes. Esta é uma atitude própria de um “partido de protesto”, de quem não está nem pensa em vir a estar tão cedo sentado nas cadeiras do poder.

PUB

Catarina Martins, no entanto, confessou ser desígnio do Bloco integrar no futuro o Governo que sair dos resultados eleitorais de 2019. E aí, já o Bloco não poderá assumir a coerência que tem patenteado. Um dos principais atributos de quem governa é a capacidade de engolir sapos e seguir em frente!

Helder Pancadas, Sobreda

China

A República Popular da China é um país bipolar, com dois sistemas políticos: capitalista e outro dito comunista. Designando-se de República Popular, encerra em si mesma uma grosseira contradição, pois o capitalismo é pernicioso e nada popular, esmagando o abusivamente por eles chamado comunismo.

A visita de Estado do seu presidente ao nosso país, foi dominada por interesses económicos. A EDP foi vendida, grosso modo, ao Estado chinês. Um "crime" de lesa-património irreparável, que nos remete para termos a segunda electricidade mais cara da Europa! Seria curioso perguntar ao chefe de Estado chinês o que se lhe apraz dizer sobre esta enormidade (ou anormalidade).

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Marcelo Rebelo de Sousa e António Costa reclamam-se defensores dos direitos humanos e da democracia. Ora que se saiba, não aludiram ao visitante estas gritantes ausências na China… Aqui, o direito sindical é reprimido e os estudantes de Pequim que o apoiaram foram presos. O direito das minorias não existe, sendo a marginalização do Tibete um exemplo infame e quem pugna por um Estado de Direito é preso.

Por esta visita, o deslumbramento dos governantes é sinónimo de vassalagem para com Xi Jinping - "o" dono-disto-tudo, que vai desde o sector estratégico às infra-estruturas.

Vítor Colaço Santos, Areias

PUB