Marcha pacífica degenera em confronto entre polícia grega e manifestantes

A marcha pacífica para assinalar o 10.º aniversário da morte de um adolescente pela polícia degenerou em confrontos entre os manifestantes e as autoridades, nesta quinta-feira, em Atenas na Grécia.

Ao longo da tarde, centenas de pessoas marcharam pacificamente no centro de Atenas numa homenagem ao adolescente de 15 anos, Alexandros Grigoropoulos, que foi morto pelas autoridades em 2008.

Mas, depois da marcha, alguns manifestantes lançaram coquetéis molotov contra os polícias no local, que responderam lançando gás-pimenta, no bairro de Exarchia, onde o rapaz foi morto. O mesmo grupo de manifestantes pegou fogo a caixotes do lixo e automóveis.

Mais de 2000 operacionais da polícia foram mobilizados na capital grega, para formar cordões de segurança nas imediações do Parlamento grego e dos principais hotéis na cidade. Ao meio-dia, centenas de estudantes marcharam com destino ao parlamento. Ao longo desta tarde, um helicóptero sobrevoou a praça Sintagma e os bairros próximos.

Também nas ruas de Tessalónica se registaram confrontos, com a polícia a disparar gás lacrimogéneo e granadas de fumo contra os manifestantes, que atiravam pedras e coquetéis molotov.

Há dez anos, horas depois de Grigoropoulos ter sido atingido por um ricochete de uma bala disparada pela polícia, milhares de pessoas tomaram as ruas de Atenas, incendiando carros, partindo montras e saqueando. Os motins, que também foram motivados pela cólera contra o desemprego e dificuldades económicas, duraram semanas.

