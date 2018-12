Apoiantes de Rio querem PSD com candidaturas próprias no Porto

O social-democrata Miguel Corte Real, do Núcleo Ocidental do PSD-Porto, defende que o partido deve apresentar candidaturas próprias, quer para a câmara, quer para as juntas, nas autárquicas de 2021 e que os sociais-democratas devem fazer já essa clarificação.

Miguel Corte Real aproveitou o plenário de militantes do NOP – uma das estruturas mais prestigiadas do partido a nível concelhio – que decorreu quarta-feira à noite para dizer que a próxima comissão política que sair das eleições de 12 de Janeiro devia assumir já que o PSD quer ir a votos sozinho.

Quando este militante de base usou da palavra no plenário já Andreia Júnior tinha anunciado a disponibilidade para se candidatar, sucedendo a Luís Osório, que está a cumprir o seu segundo mandato. Há dois anos, as eleições par o NOP foram disputadas entre Miguel Corte Real e Luís Osório, tendo este último sido eleito por uma diferença de três votos.

Ao PÚBLICO, Corte Real disse que o “PSD não pode ser muleta de ninguém e deve assumir desde já isso” e defendeu que a nova direcção política deve romper com as coligações que o partido tem com o movimento de Rui Moreira nas duas freguesias em relação às quais o Núcleo Ocidental do Porto tem responsabilidades e que são Agrupamento de Freguesias de Lordelo do Ouro e Massarelos e Junta de Freguesia de Ramalde.

Esta não é, no entanto, a opinião de Luís Osório, que argumenta “não ter havido nenhuma alteração nos pressupostos” que levaram o partido a coligar-se com o grupo de Rui Moreira. Quanto à definição de uma estratégia autárquica para o Porto considera-a “prematura”. “Dizer que o PSD deve ir sozinho ou com o CDS, PPM, PAN ou coligado com Rui Moreira, como algumas pessoas defendem, é prematuro. Essa é uma discussão que tem de ser feita no tempo certo e que nada tem a ver com as eleições para o Núcleo Ocidental do Porto”, contrapõe Luís Osório.

Andreia Júnior recusou falar sobre a sua candidatura. Próxima de Pedro Duarte, um dos rostos mais críticos da liderança de Rui Rio, Andreia Júnior é vice-presidente do Núcleo Ocidental do Porto e, à partida, terá garantido o apoio da actual direcção. Em 2013, integrou a lista de Luís Filipe Menezes à Câmara do Porto, não tendo sido eleito.

Em 2016, Rui Rio apoiou Luís Osório, bem como outras destacadas figuras do partido, mas desta vez o líder do PSD só se envolverá na disputa interna para apoiar uma candidatura que está a ser ponderada nas hostes riistas. Essa candidatura reunirá pessoas muito próximas de Rui Rio, mas também contará com muitos daqueles que nas eleições deste ano para a presidência do PSD estiveram com Pedro Santana Lopes.

