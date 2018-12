Autarca de Gondomar diz ser urgente canal para transportes públicos na Circunvalação

O presidente da câmara de Gondomar, Marco Martins, disse hoje que é "necessário e urgente" criar um canal para transportes públicos na Circunvalação, apelando a que se retome o projecto metropolitano para aquela via de acesso a quatro concelhos.

"É necessário e urgente criar na Circunvalação um canal dedicado para transportes públicos. Neste momento os autocarros confundem-se com o trânsito local. Eles têm de ter um canal dedicado, que hoje pode ser autocarro mas amanhã de metrobus ou metro", disse Marco Martins, que falava à agência Lusa a propósito das propostas que pretende apresentar ao Plano Nacional de Investimentos (PNI).

Marco Martins contou que as últimas conversações sobre este projecto têm mais de um ano, considerando "importante conseguir que o projecto metropolitano [para a Circunvalação] avance".

"Há um projecto que une todos os concelhos [Porto, Matosinhos, Gondomar e Maia] que parou por falta de financiamento", disse o autarca de Gondomar que, em declarações à agência Lusa, avançou com o que vê como prioridade para esta via.

Outra das propostas do PNI de Gondomar prende-se com a reabertura da linha de Leixões, serviço que foi retomado em 2009, mas suspenso em 2011.

"O que tenho vindo a defender há muitos anos é a reactivação do serviço de passageiros da linha de Leixões não como foi feito em 2009, entre Ermesinde e Leça do Balio, mas sim entre Contumil e daí até Leixões", descreveu o autarca.

O objectivo é que os comboios urbanos que tenham origem a sul do Douro em vez de chegarem a Campanhã e terem de inverter a marcha para irem para São Bento possam continuar para Norte e engatar na Linha de Leixões até ao hospital São João.

Esta ideia permitiria uma ligação direta da margem Sul até ao hospital São João.

Marco Martins apontou que a ideia está a ser trabalhada com as câmaras da Maia e Matosinhos e disse que uma mais-valia seria "descongestionar a linha amarela que está bloqueada".

O projecto, a vir a ser concretizado, implica a construção de novas estações, uma na zona da Asprela (próximo do hospital São João), e outra na Arroteia (Via Norte, junto à EFACEC, Makro).

O resumo de propostas ao PNI soma outros pontos como a expansão da linha do metro, lendo-se no texto que "estão em curso concurso para a expansão da rede em dois troços da rede, entre Santo Ovídio e Vila d'Este, em Gaia, e o início da linha circular no Porto, entre S. Bento e a Casa da Música".

"Gondomar continua a ser o único Município do primeiro anel metropolitano que não tem Metro na sua sede do concelho, penalizando os seus munícipes, agravado pelo facto de ser o município onde, em termos absolutos, maior número de cidadãos se desloca para fora do concelho para as suas actividades profissionais ou académicas", continua o documento.

São também apontadas metas para o Parque das Serras do Porto, descrita uma nova ligação rodoviária entre Gondomar e Gaia, e dadas notas sobre a protecção das margens do rio Douro contra os efeitos da erosão.

"Entende-se e respeita-se e aceita-se que cada vez mais o rio Douro é um activo fundamental para a economia da região e do País nas suas várias vertentes, sendo expectável uma cada vez maior utilização. No entanto, torna-se urgente em todas as suas margens, em Gondomar e nos municípios vizinhos, criar medidas de protecção e reconstrução/requalificação das mesmas", descreve o resumo.

