As eleições para a Associação Mutualista atraíram nomes de políticos com várias sensibilidades ligados aos círculos do poder. Em redor de Tomás Correia gravitam figuras com afinidades ao regime dos partidos e da economia. António Godinho atrai indenpendentes, à direita e à esquerda, para além de rostos do PCP. Ribeiro Mendes garante nome da academia e da sociedade, alguns, personalidades ligadas ao centro