PÚBLICO recebe quatro distinções no European Newspaper Award

O PÚBLICO recebeu quatro distinções na 20.ª edição do European Newspaper Award, um prémio atribuído pela Office for Newspaper Design – organização alemã que distingue os jornais com melhor design na Europa.

No total, o PÚBLICO foi distinguido com quatro prémios: na categoria de infografia, com o trabalho de José Alves “165 anos de ciclones tropicais” (que ganhou também um prémio na 39.ª edição do concurso internacional da Society for News Design); na categoria de fotografia, com o retrato de Michael Snow, por Rui Gaudêncio; e com os suplementos Fugas e Ípsilon.

Os grandes vencedores da edição deste ano (nas categorias de local, regional, nacional e semanário) são publicações da Noruega, Holanda e Alemanha. A distinção especial do júri foi para jornais da Dinamarca, Espanha e Alemanha. Em Portugal, foi também premiado o jornal Expresso, em sete categorias.

Em 2015, o PÚBLICO foi já distinguido pelo European Newspaper Award com o “reconhecimento especial do júri” e, em 2014, com o prémio de Jornal Europeu do Ano na categoria nacional.