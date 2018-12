Vasco Ribeiro avança para quartos-de-final em Sunset Beach

O surfista português Vasco Ribeiro ganhou nesta quinta-feira a quarta ronda da prova do circuito de qualificação em Sunset Beach, no Havai, apurando-se para os quartos-de-final da competição.

"Vai ser um dia longo e estou desejoso por voltar à água. Seria um sonho ganhar esta prova. Ganhar o campeonato é o grande objectivo, mas agora estou focado nos quartos-de-final", lançou o surfista português, na entrevista rápida da Liga Mundial de Surf (WSL, na sigla inglesa), logo após terminar a sua bateria.

O campeão do mundo de juniores de 2014, que ainda sonha com a qualificação para o circuito mundial de surf - onde compete o compatriota Frederico Morais -, venceu a quinta bateria da quarta ronda do campeonato denominado de Vans World Cup, ao somar 11,44 pontos nas duas melhores ondas (6,17 e 5,27), impondo-se aos seus três oponentes, todos brasileiros.

Ítalo Ferreira, o actual quarto classificado no circuito da elite do surf mundial, também passou para os "quartos", ao conquistar a segunda posição (10,37 pontos), enquanto os seus compatriotas Miguel Pupo e Peterson Crisanto (que já assegurou uma vaga na elite mundial em 2019) foram eliminados com 10,10 pontos e 6,47 pontos, respectivamente.

Esta prova em Sunset Beach, que integra a Triple Crown, é uma das mais relevantes do circuito de qualificação, já que atribui 10.000 pontos ao vencedor, que vai ser coroado na madrugada de sexta-feira em Portugal.

