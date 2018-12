Real Madrid arrasa Melilla na Taça do Rei

O Real Madrid qualificou-se esta quinta-feira para os oitavos-de-final da Taça do Rei de Espanha, ao golear o Melilla, do terceiro escalão, por 6-1, em encontro da segunda mão da quarta ronda, disputado em Madrid.

Asensio, com dois golos (33’, 35’) e uma assistência para Javi Sánchez (39’), e Isco, autor de outro 'bis' (48’, 83’), foram as figuras “merengues” em jogo de reservistas.

O brasileiro Vinícius apontou (75’) o outro golo do Real Madrid, que já havia resolvido a eliminatória na primeira mão (4-0).

O marroquino Yacine Qasmi foi o autor (81’ g.p.) do golo de honra do conjunto da II divisão B espanhola.

No outro encontro da segunda mão dos 16 avos-de-final, o Levante superou o secundário Lugo por 2-0, com golos de Coke (80’) e do ganês Raphael Dwamena (90+3’), depois do empate (1-1) do primeiro jogo.

